Twitter sparker 4400 vikarer

I starten av november ga den nye Twitter-sjefen Elon Musk halvparten av selskapets omtrent 7500 ansatte sparken. Nå sender ledelsen ut nye sjokkbølger.

CNBC (Åpnes i ny fane) melder at et stort antall av Twitters kontraktarbeidende vikarer denne helgen plutselig oppdaget at arbeidsforholdet deres var blitt avsluttet uten forvarsel – etter at de mistet tilgangen til Slack og andre arbeidsverktøy.

Rundt 4400 av de 5500 kontraktarbeiderne ble kuttet ut. Selv ikke de gjenværende ansatte som samarbeidet med de nå oppsagte vikarene fikk noe forvarsel om at disse kontraktsforholdene ville opphøre.

Ifølge ansatte som ikke vil avsløre sin egen identitet, har Twitter gitt hele det interne kommunikasjonsteamet sparken.

Det endelige antallet er ikke klart

Det er ennå uklart hvor mange av vikarene som faktisk har fått arbeidsforholdet avsluttet på denne brå og uventede måten. Mange av deres kontraktarbeidere har hatt tilhold i andre land, som for eksempel India.

Mange av dem som nå må se seg om etter en ny oppdragsgiver, arbeidet som innholdsmoderatorer (Åpnes i ny fane) i Twitter. Dermed er selskapets overvåkning av politisk feilinformasjon og støtende innhold blitt betydelig svekket.

I etterkant av masseoppsigelsene i begynnelsen av november, beklaget (Åpnes i ny fane) Twitters medstifter Jack Dorsey at selskapet hadde vokst for raskt.

Sommeren 2013 hadde Twitter rundt 2000 ansatte, mens selskapet ved utgangen av 2021 hadde omkring 7500 ansatte.

Twitter har ennå ikke opplyst om nøyaktig hvor mange kontraktarbeidere de har sagt opp, og etter Elon Musks overtagelse av selskapet har de vært generelt gjerrige med informasjon overfor pressen.