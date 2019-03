Tenåring stjal 90 GB med konfidensielle data fra Apple

En australsk tenåring fra Melbourne har sagt seg skyldig i å gjentatte ganger hacke seg inn i Apples lukkede datanettverk. I løpet av en periode på et år før han ble tatt, lastet den 16 år gamle gutten ned 90 GB med konfidensielle filer. Det melder den australske avisen The Age.

Den unge hackeren klarte å hacke seg inn i Apples datasystem fra gutterommet i en forstad til Melbourne, og advokaten hans har forklart at han gjorde det fordi han var stor tilhenger av selskapet og at han drømte om å jobbe der en dag.

Når Apple oppdaget de uautoriserte innloggingene, ringte de FBI som deretter kontaktet det australske føderale politiet (AFP).

«Hacky hack hack»

Verken Apple eller AFP har uttalt seg om saken, men The Age melder at AFP ransaket familiens hus og fant to Apple-laptoper, en smarttelefon og en ekstern harddisk. Serienumrene til laptopene skal sammenfalle med de som ble brukt til å få tilgang til Apples systemer.

AFP fant også programvaren den unge hackeren hadde brukt for å få tilgang til det amerikanske selskapets lukkede nettverk, og mer graving avslørte at han også hadde skrytt av hackingen til andre via WhatsApp.

De stjålne dokumentene ble funnet i en mappe som fantasifullt nok het «Hacky hack hack».

Innrømmet skyld

Tenåring sa seg skylding i hackingen i en ungdomsdomstol, men dommeren har utsatt straffeutmålingen til neste måned.

Ifølge forsvarsadvokaten er tenåringen godt kjent i det internasjonale hacker-miljøet, og avsløringer av detaljer i saken kan skape problemer for gutten. Aktor var også villig til å holde detaljer i saken hemmelig, og begrunnet det med at Apple er «veldig sensitive når det kommer til publisitet».