Spider-Man: Across the Spider-Verse kan bli knyttet til MCU

Spider-Man: Across the Spider-Verse (del 1) kan bli knyttet til Marvel Cinematic Universe (MCU). Dette har filmens skapere hintet om.

Filmskaperduoen Phil Lord og Chris Miller hintet nylig i en episode av podkasten Happy Sad Confused at begivenhetene i Spider-Man: No Way Home – der vi opplevde at Peter Parker og Doctor Strange uforvarende åpnet multiverset – kan få konsekvenser for Miles Morales og Gwen Stacey i sen kommende Sony-filmen-

«Multiverset er svært omfangsrikt«, sa Miller, «og alt vokser … Hvordan kan man tenke seg at i et multivers, der det finnes så mange muligheter, at slike ting ikke er koblet til hverandre.»

«Alt er mulig, bortsett fra den ene tingen alle ønsker seg», sa Lord sarkastisk.

Across the Spider-Verse er den første av to oppfølgere til Spider-Man: Into the Spider-Verse fra 2018. Her får vi se Miles (Shameik Moore) og Gwen (Hailee Steinfeld) reise gjennom Spider-verset og støte på forskjellige dimensjoner og naturligvis også ulike inkarnasjoner av den berømte nettslyngeren filmen har navn etter.

Vi vet allerede at Spider-Man: 2099 (med stemmen til Oscar Issac) vil dukke opp i den kommende filmen etter å ha blitt behørig presentert i den første traileren. Den japanske realfilmversjonen av Spider-Man ser også ut til å kunne dukke opp, etter at en Twitter-melding fra Lord i 2019 kan ha avslørt karakterens medvirkning.

He’s designed!November 5, 2019 See more

Vi vet at vi i Across the Spider-Verse vil møte ulike designuttrykk for hver dimensjon, etter at Lord og Miller fortalte Collider at hver av dem ville «oppleves som om forskjellige kunstnere hadde skapt dem».

Avslutningsvis: Vil Tom Hollands nettslynger få en gjesteopptreden?

(Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment)

Når det gjelder radarparets seneste hint om Across the Spider-Verse, er listen over muligheter lang.

Det er allerede spekulert ivrig om hvorvidt No Way Home-stjernene Tom Holland og Zendaya vil dukke opp i filmen. Og selv om både Lord og Miller unnvek spørsmålet om sin medvirkning i det nevnte Collider-intervjuet, lover den bekreftede men like vel ikke bekreftede inkluderingen av Marvels multivers godt for at vi nok en gang får se Hollands skikkelse.

Skuespillerne virket i det minste innforstått med tanken. Under presseturneen for No Way Home sa både Holland og Zendaya at «de vare venter på en telefonoppringning» når det gjelder å låne stemmene sine til det animerte Spider-verset.

Hvis en eller begge fra dette marvelske superparet dukker opp, regner vi ikke med at deres opptreden vil spille en avgjørende rolle i handlingen til Across the Spider-Verse. I podkasten Happy Sad Confused forklarte Lord at jobben til hans team er å fortelle nye og spennende historier om Spider-Man, samtidig som han anerkjenner den populære historien til den omfattende Spider-franchisen.

«Forfatterne or regissør(ene) er alle kompiser av oss, så vi er alle på nett når det gjelder det som skjer [i andre filmer]», sa Lord. «Og vi passer alltid på å ikke trå hverandre på tærne og fortelle avvikende historier, benytte avvikende temaer og slike ting – for publikum ønsker seg en originalfortelling som er ny og interessant, og det skal vi gi dem.»

Dermed er det tydelig at Across the Spider-Verse tar sikte på å gi tilhengerne det de vil ha, mens den også bryter ny mark for den mange tiår gamle skikkelsen. Og ettersom Across the Spider-Verse (del 2) er på trappene, har franchisen aldri vært ved bedre helse.