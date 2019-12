Sonys neste PlayStation-kontroller kan komme med en touchskjerm

I en patentoppdatering som Sony fikk innvilget i forrige måned, finner man informasjon som kan indikere at selskapet kanskje vurderer å sette en touchskjerm inn i en fremtidig versjon av sin DualShock-kontroller.

Mer spesifikt finner man en beskrivelse av en touchskjerm som kan overta plasseringen til berøringsplaten som er å finne i dagens DualShock 4-kontroller:

«En berøringsskjerm som er definert langs hovedflatenes overkant mellom den første forlengelsen og den andre forlengelsen; et første sett med knapper plassert på den øvre overflaten av hovedlegemet nær til den første forlengelsen og på en første side av berøringsskjermen; og et annet sett med knapper plassert på den øverste overflaten av hoveddelen i nærheten av den andre forlengelsen og på en annen side av berøringsskjermen.»

Lenger ned i dokumentet finner man flere skisser som helt klart viser den velkjente DualShock-designen med sine særegenheter. Dette utelukker tilsynelatende blant annet at dette kan være snakk om en PS Vita-type enhet.

Om man graver ytterligere i detaljene i patentene og skissene, så ser man at tallene som korrelerer til hvor touchskjermen skal sitte beskriver den som en «berøringssensitiv plate for å legge til rette for berøringsbasert interaksjon».

Selv om dette høres lovende ut, så viser figuren som det henvises til den eksisterende DualShock 4-designen med sin ruglete berøringsplate. Det hele kan derfor også tolkes kun som en henvisning til den, og ikke en egen skjerm.

Uansett er det alltid lurt å ta patenter med en klype salt. Det er ikke nødvendigvis et produkt som noensinne vil se dagens lys – det er snarere et konsept som vil være beskyttet, om det noen gang settes i produksjon.