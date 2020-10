Sony registrerer nytt toppkamera – får vi endelig Sony A7S III?

Sony har vært stille av seg på kamerafronten i 2020, men det kan finne på å forandre seg – nye rykter forteller om en registrering av et nytt toppkamera med E-fatning, noe som kan bety at Sony A7S III eller Sony A7 IV er på trappene.



En ny tvitring fra den japanske kameraryktesiden Nokishita avslører at Sony nettopp har registrert et nytt kamera i Asia. Og, selv om vi er i beita for spesifikke detaljer om kameraet, er Sony Alpha Rumors sikker på at dette er snakk om et nytt toppkamera med E-fatning.

For det første, kameraet (som har kodenavnet WW271448) har 5,1 GHz Wi-Fi, noe som er vanlig funksjonalitet på Alpha-kameraene. Sony Alpha Rumors hevder også at de har fått tak i «pålitelig info» vedrørende en ny modell fra deres kilder.



Timingen til ryktene er besnærende fordi Sonys «Imaging Pro»-seksjon skal arrangere et evenement den 30. april, som starter 15:00 norsk tid (du kan følge evenementet på denne «Powering Creativity»-siden).

Evenementet skal i hovedsak fokusere på profesjonelle skulderkameraer, HDR-workflow og AI-verktøy, så det virker usannsynlig at Sony kommer til å si stort, om noe i det hele tatt, om de nye kameraene som rettes mer mot vanlige kunder. Det er snarere mer sannsynlig at man får informasjon om nye Sony FX6.



Likevel er det en viss mulighet for at man vil se noe lignende Canons nylige teaser omhandlende Canon EOS R5-spesifikasjoner på det proff-fokuserte Imagine Unleashed-evenementet. Sony kan finne på å inkludere en fotnote eller innsikt i utviklingen av kameraer det går rykter om, som Sony A7S III eller Sony A7 IV.

Sony ut av dvalen?

Det nærmest mytiske Sony A7S III forventes lansert i første halvdel av 2020 ifølge ryktene, men det ble ikke nevnt under CES 2020 eller etter det kansellerte CP+-showet.



Det er nå fire år siden Sony A7S II så dagens lys, et kamera som har gjort seg bemerket som et framifrå stillskamera som også kan ta opp video. Realitetene i kameraverdenen har likevel forandret seg siden ryktene først begynte å svirre om Sony A7S III rundt august i fjor, etter at en Sony-sjef bekreftet at selskapet fortsatt jobbet med S-serien.

Den mest interessante utviklingen er kanskje at Canon EOS R5 nylig har mer enn overgått spesifikasjonene som det har gått rykter om at Sony A7S III innehar. Vi vet fortsatt ikke alle spesifikasjonene til Canons fullframe-kraftpakke, men EOS R5 bekrefter likevel at fremtiden er hybridkameraer som kan gjøre alt – og det er mulig at A7S III med, potensielt, en 15,36 MP Quad Bayer-sensor nå kan vise seg å være litt for spisset mot en nisje.



Dette åpner for muligheten for at Sony A7 IV vil bli annonsert først, som et nytt allround-flaggskip for Sonys E-fatning, med nytt giv i videodelen. Tiden vil vise, og i morgen får vi vite om Sony endelig er klare til å avslutte dvalen de har vært i, og vise oss noen detaljer om sine nye kameraer.