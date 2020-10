Sony forklarer endelig PS5s bakoverkompatibilitet litt mer i detalj

Sony har avslørt videre informasjon om PS5-bakoverkompatibilitet via sin kundestøtteside for PlayStation.

Ifølge kundestøttesiden er en «overveldende majoritet av de 4000 PS4-spillene spillbare på PS5-konsollen», og enkelte PS4-spill vil kunne dra nytte av PS5-konsollens «Game Boost», som kan gjøre at PS4-spillene kommer til å kjøre med en høyere eller glattere bilderate.

Videre sier Sony at noe av funksjonaliteten som var tilgjengelig på PS4 ikke vil finnes når man spiller på PS5, og at noe spill kan utvise «uforutsett adferd» når de spilles på PS5.

Merkelig nok advarer også Sony brukere om å teste sine PS4-spill på PS5 før de eventuelt kjøper noen slags tilleggspakker eller lignende, slik at du skal forsikre seg om at «du er tilfreds med spillopplevelsen.» Til slutt anbefaler kundestøttesiden at brukerne alltid oppdaterer PS5-maskinen med den siste versjonen av systemprogramvaren.

Selv om Sony har uttalt at størsteparten av PS4-spill skal være spillbare på PS5, så har de også lagt ved en liten liste over spill som bare er spillbare på PS4:

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man - Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe's Diner

Sony avslørte nylig også en liten snutt med informasjon om hva spillere kan forvente.



I en samtale med Game Informer understreket Sonys overordnede visepresident for plattformplanlegging og ledelse, Hideaki Nishino, viktigheten ved bakoverkompatibilitet, og gjentok Sonys løfte om at «omlag 99 prosent av de tusener av PS4-spill som eksisterer vil være spillbare på PS5.»



Samtidig som Nishino fortsatte gjentakelsen av Sonys mantra om at det er først og fremst PS5 som er viktig, så avslørte han også ny informasjon om bakoverkompatibiliteten vi ikke visste fra før av.

«Når du logger deg på PS5 med kontoen din kommer du automatisk til å se biblioteket ditt av spilt PS4-innhold gjennom menyen» sier Nishino, «… vi er begeistret for kunne støtte PlayStation-fellesskapet i det de går fra PS4 til PS5, når de er klare for det.»

Bakoverkompatibiliteten i Xbox Series X har allerede blitt eksponert, og høres særdeles lovende ut, men Sony har valgt å spille med kortene tett til brystet, og har kommet med mer generelle uttalelser når det gjelder hvordan PS5 vil håndtere PS4-spill.



Vi vet at PS4-spill skal kunne spilles med DualShock4-kontrolleren på PS5, og at 99 % av spill kommer til å fungere, men vi har allerede sett at problemer har oppstått med save-filer som overføres til PS5 i spill som «Yakuza: Like a Dragon» og «Dirt 5.»

Tikk takk

Det er heller ikke helt klart hvordan den ekstra ytelsen i PS5 vil komme PS4-spill til gode. Sony har kommet med påstander om flere bilder per sekund og bedre lastetider, men inntil vi får se det med våre egne øyne er det vanskelig å vite om forskjellen blir like substansiell som måten Xbox Series X takler eldre spill på.



PS5 lanseres den 19. november her til lands (12. november i en del utvalgte land), så tiden er i ferd med å renne ut om Sony skal fortsette sakte å dole ut små drypp med informasjon om sin nye konsoll.