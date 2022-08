Snart kan det bli mer reklame på iPhone

Nå som vi sitter og tvinner tomler i påvente iPhone 14-lanseringen (etter sigende blir vi servert de nye Apple-telefonene neste måned), dukket plutselig en artikkel opp, som hevder at store forandringer skal være på vei til programvaren i både iPhone- og iPad-sortimentet – nemlig implementeringen av mer reklame i Apples egne apper.



Informasjonen stammer fra den pålitelige Apple-fokuserte journalisten Mark Gurman, som skriver for Bloomberg (opens in new tab). Han mener å vite at Apple ønsker å ekspandere den integrerte annonseringen i sine telefoner og nettbrett. En hel del reklame dukker allerede opp i nyhets- og aksjeappene, i tillegg til de man finner i App Store.



Disse appene kan snart få følge av kart-appen, i tillegg til podkast- og bok-appene, ifølge Gurman. Det kan også være at markedsføringen vil finne veien inn i Apple TV+, i alle fall i USA. Reklame har allerede begynt å dukke opp i plattformens Friday Night Baseball-sendinger, for eksempel.

Mer reklame, mer penger

Årsaken til økningen i reklame er åpenbar: Apple ønsker å tjene mer penger. Reklamene som allerede finnes i iOS, iPadOS og i Apple-appene har allerede nå en årlig inntjening på omlag 4 milliarder dollar (nærmere 39 milliarder norske kroner), ifølge Bloomberg-artikkelen, og planen skal være å dytte det hele opp til over 100 milliarder.



Lokale bedrifter vil kunne betale for å bli fremhevet i kart-appen, for eksempel, mens utgivere vil kunne betale for å få produktene sine mer synlig. I likhet med den eksisterende markedsføringen vil ikke dette være en funksjon som er åpen for alle og enhver.



Nøyaktig når forandringen vil skje er uklart, men det virker usannsynlig at det vil skje i år. En ny giv i markedsføringsstrategien vil innebære relativt store forandringer i programvaren, og iOS 16 og iPadOS 16 er tross alt rett rundt hjørnet. Hold derfor et øye med Apples programvareoppdateringer til neste år, om du ønsker å følge med på utviklingen.

Kommentar: Apple kan fortsatt holde lovnader om godt personvern

Apple har lenge bedyret å være forkjempere for personvern, og har ofte understreket hvor annerledes de opererer kontra Google når det gjelder datainnsamling og markedsføringen som serveres basert på denne. Reklame står for brorparten av Googles inntekter, mens Apple tradisjonelt har basert seg på inntjening via salg av maskinvare.



Du har kanskje merket at Apple har blitt strengere med sporing i iOS- og iPadOS-apper, og stoppet markedsføringsinstanser fra å overvåke folk via apper, hvis ikke brukerne eksplisitt har gitt tillatelse til det. Dette har fått konsekvenser for inntjeningen til Facebook, Snap og mange andre selskaper.

Hvordan kan dette sammenfalle med den potensielle ekspanderingen av markedsføring fra Apples side? Vi vet allerede hvordan reklame fungerer i Apple-programvare, og det er tydelig at denne skiller seg fra markedsføringen man finner i Google-produkter – det er snakk om betalt sponsing, snarere enn typiske internett-reklamer.



Med andre ord kan vi for eksempel se for oss at en restaurant får en høyere høyere plassering i kart-appen (tydelig merket som markedsføring) – du kommer ikke til plutselig å bli servert en reklame for Nike-joggeskoene du Googlet i forrige uke. Vesensforskjellen er at Apple ikke vil måtte samle inn ekstra informasjon fra sine brukere, hvilket betyr at de fortsatt kan stå på krava når det gjelder personvern.