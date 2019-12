Snapdragon 8150-skår viser at Android kan slå iPhone XS på ytelse i 2019

De fleste Android-flaggskip med planlagt lansering i 2019 kommer sannsynligvis til å bruke en ny topp-brikke fra Qualcomm, og basert på en tidlig ytelsestest kan den være kraftigere enn alle nåværende mobilprosessorer.

Selv om vi regner med at Qualcomms neste flaggskip-brikke etter hvert kommer til å hete Snapdragon 855 (et hopp opp fra forgjengeren Snapdragon 845, som sitter i blant annet Samsung Galaxy Note 9), er navnet brikken går under i denne lekkasjen Snapdragon 8150, hvilket gir tiltro til tidligere rapporter fra WinFuture om at navngivningen på disse brikkene har forandret seg.

Mer viktig er dog ytelsestesten – tatt fra AnTuTu og delt på Weibo (et kinesisk sosialt nettverk) – som viser en skår på 362 292 poeng, langt høyere enn noen annen Android-brikke.

AnTuTu har listet opp Android-telefonene med gjevest prosessor, og der rager Huawei Mate 20 Pro med sin Kirin 980, som skårer 309 628, høyest. Snapdragon 845-versjonen i Galaxy Note 9 har imidlertid en skår på 283 248.

En rimelig kvass skår. Kilde: Weibo / Fertilizer

iPhone XS, som bruker A12 Bionic-prosessoren, er nærmere den nye brikken, men er fortsatt ørlite bak, med sine 352 405 poeng. Den høyeste poengsummen noen nåværende telefon har hos AnTuTu.

Snapdragon 8150 kan også skilte med en GPU-skår på 156 328, også rundt 20 % høyere enn GPU-skåren til Snapdragon 845. Sett under ett kan dette tyde på at dette kommer til å være den raskeste smarttelefonprosessoren i 2019 – i alle fall inntil Apple kommer med sin neste.

Kilden hos Weibo sier også at Snapdragon 8150 har en noe uvanlig kjernesammensetning: en høyytelseskjerne, tre midt på treet og fire energigjerrige. Dette er forskjellig fra de aller fleste smarttelefonprosessorer, og som GSMArena merker seg, også forskjellig fra det tidligere lekkasjer har sagt om prosessoren.

Vi tar derfor hele denne nyeste lekkasjen med en god klype salt, særlig siden informasjonen fra AnTuTu bare er et skjermbilde som med enkelhet kan være forfalsket. Vi forventer dog at Qualcomm kommer til å kunngjøre en ny prosessor snart, så det er ikke overraskende om flere ytelsestester begynner å dukke opp med det samme.