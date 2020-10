Se opp for svindelforsøk forkledd som «Cyberpunk 2077»-beta

CD Projekt Red har bekreftet at «Cyberpunk 2077» ikke kommer til å få noen åpen betaversjon, i kjølvannet av at falske invitasjoner ble sendt til enkelte spillere.



Ifølge utvikleren har enkelte fans fått e-poster fra personer som påstår at de tilbyr tilgang til en betaversjon av «Cyberpunk 2077», men dette er svindel, og utvikler CD Projekt Red har ingen planer om å tilby noen form for tidlig tilgang til det dystopiske RPG-spillet i fremtiden heller.



CD Projekt Red har advart tilhengere av spillet om å være varsomme i møte med slike svindel-e-poster fra tredjeparter, og at all korrespondanse fra utvikleren alltid kommer fra det offisielle @cdprojectred-domenet.

2/2 Same goes for content creators. We always reach out directly from @ cdprojektred com domain. If you are being contacted by a third party claiming to be working with us (an ad agency for example), you can assume it's not genuine.July 30, 2020

CD Project Red har ikke gitt ut noen informasjon om hvordan man rapporterer disse svindel-meldingene, men vi anbefaler at det er like greit bare å ignorere dem, og på ingen måte gi fra seg noen som helst form for personlig informasjon.



Det er mulig at denne svindelen prøver å samle inn spilleres kontoinformasjon. Hvis du har svart på noen av disse e-postene, og gitt fra deg informasjon, så anbefaler vi at du skifter passord på alle eventuelle tjenester du har gitt informasjon om.

Ingen beta

(Image credit: CD Projekt Red)

Siden CD Project Red bekrefter at de ikke har noen planer om å la spillere teste betaversjonen av «Cyberpunk 2077» ser det ut til at vi må vente til 19. november med å få det etterlengtede spillet i hende.



Vi håper vi blir servert mer interessant informasjon om «Cyberpunk 2077» om ikke så lenge, siden utvikleren snart skal stelle i stand enda et «Night City Wire» strømmeevenement i løpet av de kommende ukene – men datoen og klokkeslettet til den nye videoen har ikke blitt bekreftet ennå.