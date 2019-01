Samsungs nye Galaxy M-serie går i strupen på de kinesiske rivalene

Samsung merker nok konkurransen fra kinesiske produsenter som Huawei og Xiaomi, og nå har de annonsert en nye budsjettvennlig serie kalt Galaxy M. Ifølge Reuters er det ventet at de nye telefonene Galaxy M10, M20 og M30 skal lanseres i India først.

Avgjørelsen om å begynne lanseringen i India skal etter sigende komme som et resultat av at det sør-koranske selskapet nylig har mistet store markedsandeler til Xiaomi nettopp her.

Telefonene skal komme i salg mot slutten av januar (altså rundt en måned før Samsung slipper de nye flaggskiptelefonene i Galaxy S10-serien). Deretter skal en global lansering komme kort tid etter, men det er ikke bekreftet at telefonene skal lanseres i Norge.

Billig men god?

– M-serien er bygget med tanke på unge indiske forbrukere, sier sjef for Samsungs mobilvirksomhet i India, Asim Warsi, til Reuters, og det er ventet at de nye telefonene skal doble Samsungs telefonsalg i landet.

Spesifikasjonene for M-serien er fortsatt ikke bekreftet, men Warsi uttaler at de får store batterier og rask lading, noe som understøtter tidligere rykter om at M20 skal ha et batteri på 5000 mAh – det største batteriet noen gang i en Samsung-telefon.

De indiske prisene skal ligge på mellom 10.000 og 20.000 rupier (ca. 1200 til 2400 kroner), men hvis telefonene faktisk blir lansert i Norge så kan vi nok regne med at prisene blir en del høyere enn det.

Foto: Patently Apple