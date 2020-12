The Samsung Galaxy S21 kan bli seende ut som Galaxy S20 Plus (over)

Vi er temmelig sikre på at Samsung Galaxy S21 vil slippes tidlig i 2021. Den blir en oppfølger til mobilen vi i TechRadar kåret til verdens beste smarttelefon i 2020, nemlig Samsung Galaxy S20.

Det er en konstant strøm av rykter om Samsung S21, og vi venter oss å få vite mer den neste måneden. Hva kan Samsung gjøre for å forbedre sin flaggskipmodell? Lekkasjene omkring Samsung S21 antyder at det vil komme svært mye nytt i 2021-modellen.

Samsung Galaxy S21-mobilene kommer nok til å bli blant de aller mest spennende mobillanseringene i 2021. Det ligger an til at de kan komme på markedet så tidlig som i januar, og dermed bygger spenningens seg opp – og vi får dannet oss et tydeligere bilde av hvordan disse mobilene faktisk vil bli.

Noen har ventet at den nye modellen skulle bli hetende Samsung Galaxy S30, men ifølge de aller ferskeste ryktene har selskapet bestemt seg for navnet Samsung Galaxy S21 til den neste enheten. Men hvorfor? Vi tror det skyldes at selskapet ønsker at modellnavnet skal stemme med lanseringsåret.

Nedenfor finner du alt vi har hørt så langt, og vi vil også oppdatere denne artikkelen når vi kommer over nye opplysninger. Det er bare å følge med hvis du vil få med deg siste nytt om Samsung S21.

Latest news En offisiell Samsung-forhandler har meddelt at Galaxy S21-serien vil bli offentliggjort 14. januar, i tillegg til at de har delt andre detaljer. Dessuten har Samsungs egen lekkede forhåndsreklame for Galaxy S21 vist et tydelig bilde av baksidene til modellene S21 Plus og S21 Ultra. Disse klippene kan du se nedenfor, i Design-avsnittet. Vi har også hørt at fingeravtrykksleseren både kan bli mye større og mye raskere enn på S20-serien.

Rett på sak

Rett på sak

Hva er dette? Arvtageren til Galaxy S20-serien

Arvtageren til Galaxy S20-serien Når kommer den på markedet? Trolig lansering 14. januar, før den blir tilgjengelig mot slutten av måneden

Trolig lansering 14. januar, før den blir tilgjengelig mot slutten av måneden Hva blir prisen? Trolig fra rundt kr. 10 000,-

Samsung Galaxy S21 – slippdato og pris

Samsung Galaxy S21 – slippdato og pris

Samsung slipper alltid sine nye Galaxy S-modeller tidlig på året, og de seneste årene har de kunngjort dem i februar, før de har kommet i butikkene i mars. Vi venter oss noe av det samme med Samsung Galaxy S21-serien.

Men det virker faktisk svært trolig at Samsung Galaxy S21-modellene allerede vil komme i januar. En offisiell Samsung-butikk i India har sagt at telefonene vil bli offentliggjort 14. januar, før de kommer i hyllene der i landet rundt én uke senere. Dermed ser det ut til at 14. januar faktisk er datoen.

Dette er heller ikke den første gangen vi hører om den datoen i denne sammenhengen. En lekkasje har også oppgitt at lanseringsdatoen til Samsung Galaxy S21 blir 14. januar. Men denne kilden venter at det åpnes for forhåndsbestillinger allerede samme dag, og at telefonene kommer i hyllene 29. januar.

Flere andre rykter antyder også at lanseringsdatoen for Samsung Galaxy S21 vil bli tidlig i 2021, så dette virker svært sannsynlig.

The Samsung Galaxy S20-serien er svært kostbar. (Image credit: Future)

Telefonen har også passert gjennom sertifiseringsprosessen hos Bureau of Indian Standards (BIS) én måned tidligere enn vanlig, noe som også underbygger at det ligger an til en januarlansering. Hvis dette er sant, vil det bli det tidligste tidspunktet vi har opplevd for lansering av et Galaxy S-flaggskip.

Men når det gjelder prisen for Samsung Galaxy S21, vil disse modellene sikkert bli minst like dyre som Galaxy S20. Det betyr en inngangspris for grunnmodellen på rundt 10 000 kroner eller mer. Samsung Galaxy S21 Plus og Samsung Galaxy S21 Ultra vil dermed koste enda mer.

En kilde antyder at serien vil koste omtrent det samme som forgjengerne, men en lekkasje fra Korean Insider har antydet at Galaxy S21 faktisk kan bli billigere enn fjorårets modeller. Målt i dollar kostet S20 ved lansering fra $ 999, mens innsidekilder hevder at Galaxy S21 vil få et startpunkt på mellom $ 849 og $ 899.

Samsung Galaxy S21 – design og skjerm

Samsung Galaxy S21 – design og skjerm

Ryktene omkring Samsung Galaxy S21 strømmer på, og den største lekkasjen så langt kommer fra Android Police, som delte Samsungs egne forhåndsreklameklipp for Galaxy S21 Plus og Galaxy S21 Ultra.

Du kan se klippene av Galaxy S21 Plus nedenfor. Det finnes også et videoklipp for Galaxy S21, men det ser helt likt ut, så vi har bare tatt med det ene. Uansett gir dette oss et tydelig bilde av hva vi kan vente oss av kameraet – det fristes med et to-farget design med kamera i gull og skrog i lilla.

Det ser også ut til å vise oss at Galaxy S21 og Galaxy S21 Plus får flat skjerm, noe som stemmer med et tidligere rykte fra IceUniverse.

Lekket forhåndsreklame for Galaxy S21 Plus (Image credit: Android Police)

Dene filmsnutten gir oss ikke et veldig oversiktlig bilde av mobilen, og heldigvis har en tidligere melding fra Android Police vist en rekke spesifikasjoner om serien: den 6,2-tommers Galaxy S21, den 6,7-tommers Galaxy S21 Plus og den 6.8-tommers Galaxy S21 Ultra.

Et eget videoklipp for Galaxy S21 Ultra (se under) viser et glimt fra baksiden som antyder at den har en annen fargepalett (i hvert fall i dette klippet), en avrundet skjerm og flere kameraer på baksiden.

The Samsung Galaxy S21 Ultra (Image credit: Android Police)

Vi skal fordype oss i hva vi venter oss av kameraene i avsnittet nedenfor, men du kan vente deg at S21 Ultra generelt blir større og kraftigere enn modellene S21 og S21 Plus.

Takket være @OnLeaks fikk vi vår første ordentlige titt på mobilen. Disse rendringene viser et frontdesign som minner svært mye om Galaxy S20, mens oppsettet av kameraene på baksiden er en nyskapning som ser ut som om den er pakket rundt kanten av telefonen.

Dette er en ganske dramatisk endring, selv om vi har sett tegnene allerede i utviklingen av Galaxy S20 og deretter Note-modellene. Skjermstørrelsen til standardutgaven sies å skulle bli på 6,2 tommer, og den skal tydeligvis bli flat, slik andre kilder også hevder. Målene ser ut til å bli 151,7 mm x 71,2 mm x 7,9 mm.

Rendringene skal vel gjøre slutt på tidlige rykter om at telefonen skulle kunne få et skjermintegrert kamera, selv om Samsung undersøker mulighetene for noe slikt. Det ser ikke ut til at denne teknologien er klar riktig ennå.

Bilde 1 av 3 (Image credit: @OnLeaks) Bilde 2 av 3 (Image credit: @OnLeaks) Bilde 3 av 3 (Image credit: @OnLeaks)

Et bilde av kameramodulen til Galaxy S21 tatt fra en fabrikk underbygger disse rendringene, ettersom vi ser akkurat den samme formen som på modulen som vises i bildene over. Det får rendringene til å fremstår som svært sannsynlige.

Den samme kilden som sørget for de foregående Galaxy S21-bildene, har også lekket rendringer av Samsung Galaxy S21 Ultra, og en av disse kan du se nedenfor. Fra en annen kilde har vi sett rendringer av Samsung Galaxy S20 Plus, og disse stemmer med bildene vi har sett av de andre enhetene.

Sistnevnte vises med en avrundet skjerm på noe som ser ut til å være 6,7 til 6,9 tommer, om en mye større kamerablokk enn på standardutgaven S21. Den rommer fire objektiver og en blits. Basert på de seneste ryktene vil skjermen tydeligvis bli på 6,8 tommer.

Målene ser ut til å bli rundt 165,1 x 75,6 x 8,9 mm, og det er et selfiekamera i nålehullformat foran, men ikke noe sport til en S Pen, selv om enkelte kilder har antydet at Samsungs pekepenn skulle følge med denne telefonen.

Slik kan Samsung Galaxy S21 Ultra bli seende ut (Image credit: @OnLeaks / Voice)

Vi har også sett bilder som skal vise enten Samsung Galaxy S21 eller S21 Plus i et etui, der kameradesignet gir en overraskende stygg utstansing.

En lekkasje viser et faktisk fotografi av hvordan enhetene vil ta seg ut i virkeligheten, men dessverre viser dette bare baksiden av enhetene. Uansett viser det kamerasensorene (som du kan lese om lengre ned på siden).

Here is the the real world photo of the Galaxy S21 Ultra and S21 Plus, side by side. Watch full youtube video here for more details: https://t.co/AYC9OKrxnQ pic.twitter.com/SLp61Wce64December 7, 2020

En annen lekkasje av designet viser ikke den ferdige versjonen av enhetene, men i stedet rendringer som bygger på opplysninger lekket direkte fra kilder hos Samsung.

Disse bildene kan du se nedenfor. De ble postet av LetsGoDigital, og bygget opp av deres egen designer Giuseppe Spinelli. Disse er ment å vise elementer av designet som er lekket fra kilder, så ikke vent deg at de viser telefonens endelige utseende. Dette blir mer som en slags smaksprøve på hva vi kan vente oss.

Bilde 1 av 2 (Image credit: LetsGoDigital/Giuseppe Spinelli) Bilde 2 av 2 (Image credit: LetsGoDigital/Giuseppe Spinelli)

Endelig er det også en liten melding fra utviklingen av Galaxy S21, der Samsung visstnok skal ha byttet leverandør av skjermteknologien til et selskap kalt BOE. Nyere meldinger antyder at dette likevel ikke er tilfellet. Derfor vil sannsynligvis skjermteknologien bli ganske lik den til Galaxy S20, ettersom Samsung ser ut til å fortsette å produsere sine egne skjermer.

Samsung Galaxy S21 – farger

Samsung Galaxy S21 – farger

Når det gjelder fargepaletten, har vi fått høre at telefonene skal leveres i svart, hvit, grå, sølv, lilla og rosa. Kilden oppga ikke hvilke farger som gjaldt for hvilke modeller, men en annen lekkasje – den historien fra Android Police som vi nevnte tidligere – har nevnt akkurat hvilke farger du kan vente deg.

Samsung S21: Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gray og Phantom White

Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gray og Phantom White Samsung S21 Plus: Phantom Silver, Phantom Black og Phantom Violet

Phantom Silver, Phantom Black og Phantom Violet Samsung S21 Ultra: Phantom Black og Phantom Silver

Det er for det meste i tråd med en annen lekkasje, som legger til at du også vil kunne få Galaxy S21 Plus i rosa.

Akkurat hvilke fargenyanser det er tale om, er litt uklart, men selskapet har åpenbart byttet fra betegnelsen «Cosmic» til «Phantom» for S21, men vi tror ikke på noen dramatisk endring av fargene.

Noe å være klar over, er at ulike farger kan bli tilgjengelige i ulike markeder, og du kan regne med at selskapet vil komme med nye fargevalører i månedene etter lanseringen. Hvis du altså er villig til å vente, vil du trolig få flere valgmuligheter over tid.

Samsung Galaxy S21 – kamera og batteri

Samsung Galaxy S21 – kamera og batteri

Kilder Android Police har vært i kontakt med sier at vi på S21 og S21 Plus kan få et baksidekamera 64 MP+12 MP+12 MP og et oppsett på 108 MP+12 MP+10 MP+10 MP på S21 Ultra.

En annen kilde sier også at Samsung Galaxy S21 Ultra får fire kameraer på baksiden, med et hovedkamera på 108 MP, og dessuten et frontkamera på 40 MP.

Et tidligere rykte antydet også at Samsung Galaxy S21 Ultra vil få et 108 MP-kamera (akkurat som S20 Ultra), men trolig med en ny og forbedret bildesensor.

Enda en lekkasje om kameraet til Samsung Galaxy S21 Ultra har sagt mye av det samme. Det ser altså ut til at enheten vil få et hovedkamera på 108 MP, en 12 MP ultravidvinkel og et 40 MP selfiekamera, akkurat som på S20 Ultra, men med to zoom-objektiver i stedet for ett. Disse zoom-kameraene skal muliggjøre optisk zoom på 3x og 5x.

Lekket forhåndsreklame med baksidekameraet til Galaxy S21 Ultra (Image credit: Android Police)

Ryktet om 108 MP er blitt gjentatt flere ganger, og noen av ryktene hevder at sensoren vil komme i en forbedret utgave.

Det later vel til at vi vet det meste om kameraene til S21 ultra? Det er kanskje ikke så enkelt. Vi har også hørt at Samsung arbeider med et 150 MP-kamera til smarttelefoner. Dette skal kunne kombinere ni piksler til én, og skape bilder på 16 MP med en mye større lysinntak.

Dette ryktet tar vi imidlertid med en solid klype salt, etter som kilden ikke har noe etablert renommé. Og selv om Samsung faktisk skulle arbeide med et slikt kamera, betyr ikke det at det nødvendigvis vil finne veien til Galaxy S21-serine.

Likevel har ryktet om et 150 MP-kamera dukket opp igjen siden. En annen kilde hevder at det kan få selskap av et teleobjektiv på 64 MP, en 16 MP ultravidvinkel, et makrokamera på 12 MP samt en dybdesensor, noe som gir en gruppe på fem kameraer.

Andre steder har vi hørt at Samsung Galaxy S21 vil droppe flyvetidssensoren Galaxy S20 ble utstyrt med. Samsung legger tydeligvis denne teknologien på hylla inntil de har noe som kan konkurrere mot den Apple benytter.

Men vi har likevel sett et nytt Samsung-patent på en flyvetidssensor. Tidligere har selskapet benyttet seg av Sony-produserte sensorer, men dette antyder at de utvikler sin egen. I så fall kutter de ikke ut denne teknologien. I så fall vil denne sensoren kunne brukes til ansiktsgjenkjennelse, bokeh-effekter eller egenskaper for utvidet virkelighet. Men at et patent finnes, betyr ikke nødvendigvis at det er klart til Galaxy 21-serien.

Dermed råder det likevel en viss forvirring omkring kameraoppsettet til Galaxy S21-serien.

Det finnes også et Samsung-patent (nedenfor) som beskriver en kameradesign til smarttelefon med seks kamerasensorer på baksiden. Dette skal inkludere fem vidvinkelkameraer og én telelinse, og objektivene skal bli individuelt vendbare, slik at de kan peke i ulike retninger.

Et eksempel på hvordan det som er beskrevet ovenfor vil kunne fungere. (Image credit: Samsung / LetsGoDigital)

Dette vil kunne gi en lang rekke potensielle bruksområder, fra å tilføye en bokeh-effekt i panoramabilder, potensiell forbedring av bilder tatt i mørket og HDR. Patentet er imidlertid ikke blitt knyttet direkte til Galaxy S21, så vi regner ikke med å se dette designet med det aller første. Det kan være noe for 2022 – eller enda senere.

På batterisiden hevder en kilde at Galaxy S21 Ultra vil få en utgave på 5000 mAh, noe som vil bety at de andre modellene vil få lavere kapasitet enn dette.

Uoffisielle meldinger hevder imidlertid at S21 kan få en liten forbedring av batteriet sammenlignet med S20-modellene, men vi får vente og se om dette i praksis gir et bedre batteri.

Noen har også hvisket oss i øret at Samsung kan øke hurtigladerhastigheten opp til 65 W – noe som absolutt vil være kjærkomment. Vi er imidlertid ikke sikre på om denne teknologien vil være klar når Galaxy S21 slippes.

Samsung Galaxy S21 – spesifikasjoner og funksjoner

Samsung Galaxy S21 – spesifikasjoner og funksjoner

En ytelsestest som trolig kan knyttes til Samsung Galaxy S21 Plus avslører en Exynos 2100-brikke. Poengsummene er ikke spesielt imponerende (men likevel helt klart i toppjiktet), og den er oppført sammen med bare e8 GB RAM. Dette tar vi imidlertid med en klype salt eller to.

Vi har også sett en ytelsestest for Samsung Galaxy S21 Plus med en Snapdragon 888-brikke og 8 GB RAM. Dette er temmelig sikkert USA-modellen, og de fleste ryktene underbygger at USA-utgaven vil få Snapdragon 888.

Poengsummen er bedre enn for Exynos-testen vi nevnte ovenfor, men et annet sted ar kilden @UniverseIce hevdet at Exynos-versjonen faktisk kan være den raskeste av de to. Vi er ikke helt sikre på hva vi skal tro for øyeblikket.

Vi har dessuten sett enda en ytelsestest for Galaxy S21 som viste en temmelig svak poengsum, og vi håper ikke denne sier noe om sluttproduktet.

Eldre lekkasjer, som også omfatter ytelsestester, antyder at noen versoner av Samsung Galaxy S21 vil ta i bruk en ny Exynos 1000-brikke med en GPU-ytelse som er opptil tre ganger raskere enn Snapdragon 865 – som var den raskeste Android-brikken da dette ble lekket.

Det gjør den samlede informasjonen enda mer forvirrende, særlig når de fleste lekkasjene never Exynos 2100. Men det er meget mulig at de to navnene betegner den samme brikken, men at de ulike kildene har oppfattet det ulikt.

S20 hadde Snapdragon 865 og Exynos 990, avhengig av region. (Image credit: Future)

Uansett ligger det an til at europeiske brukere vil få gleden av en Exynos-modell, og at Snapdragon-brikken havner i USA.

Du kan vente deg at alle modellene av Galaxy S21 vil leveres med 5G-støtte, og det kan også hende at selskapet satser fullt og helt på den neste generasjonens internettilknytning, og ikke tilbyr 4G-alternativer i 2021.

Når det gjelder egenskapene, har noen kilder spekulert i om Samsung Galaxy S21 Ultra vil få støtte for Samsungs S Pen (som Galaxy Note-serien har), men det kan hende at du må kjøpe et eget etui for å kunne feste dette tilbehøret, slik at dette ikke blir standardvalget.

En kilde hevde å ha hørt fra en representant for Samsung at Galaxy S21 Ultra vil støtte S Pen, så det er ikke helt usannsynlig.

Senere har vi også hørt rykter om at Samsung har bestilt digitaliseringsenheter til Samsung Galaxy S21 Ultras skjerm. Dette er en komponent som er nødvendig for å gi støtte for S Pen.

Et annet rykte dreiet seg om muligheten til å kunne låse opp Samsung Galaxy S21-serien med stemmen. Dette skulle i så fall drives av Samsungs taleassistent Bixby, men det er uklar hvorvidt dette vil omfatte et passord eller bare gjenkjenne stemmen din.

Til slutt hevder en annen kilde at fingeravtrykksleseren til Galaxy S21-serien både vil bli raskere enn den i S20-serien, og dessuten større, slik at du lettere treffer den.

Samsung Galaxy S21-serien: hvilken passer best for deg?

Samsung S21 vs S21 Plus vs S21 Ultra: hvilken passer best for deg?

Vi har samlet alle lekkasjene og ryktene vi har snappet opp så langt ovenfor i saken, og satt dem opp i en tabell som burde gi deg et tydeligere bilde av spesifikasjonene du har i vente.

Dette er satt sammen av en lang rekke ulike lekkasjer, så som alt annet på denne siden, må du også ta dette med en klype salt inntil Samsung offentliggjør de nye telefonene fra scenen i 2021.

Samsung S21 vs S21 Plus vs S21 Ultra – spesifikasjoner Specs Samsung S21 Samsung S21 Plus Samsung S21 Ultra Skjerm 6,2", Full HD+ 6,7", Full HD+ 6,8", WQHD+ Oppdateringsfrekvens 120 Hz 120 Hz 120 Hz adaptiv Mål 151,7 x 71,2 x 7,9 mm Ikke angitt 165,1 x 75,6 x 8,9 mm Farger Lilla, rosa, grå og hvit Sølv, svart og lilla Svart og sølv Prosessor (Europa) Exynos 2100 Exynos 2100 Exynos 2100 RAM 8 GB 8 GB Ikke angitt Kameraer Ultravidvinkel: 12 MP Hovedkamera: 12 MP Telelinse: 64 MP Ultravidvinkel: 12 MP Hovedkamera: 12 MP Teleobjektiv: 64 MP Ultravidvinkel: 12 MP Hovedkamera: 108MP 3X Optisk zoom: 10 MP 10X Optisk zoom: 10 MP Programvare One UI 3.1 / Android 11 One UI 3.1 / Android 11 One UI 3.1 / Android 11 S Pen? Lite trolig Lite trolig Mer sannsynlig, men uvisst

Samsung Galaxy S21 – tilbehør

Samsung S21 - tilbehør: lader eller hodetelefoner?

Reversert trådløs lading på Samsung Galaxy S20 Plus (Image credit: Future)

Samsung S21 vil kanskje følge etter iPhone 12-familien og droppe laderen og annet tilbehør (slik som rimelige, kablede hodetelefoner) fra produktesken, for å begrense mengden elektronikksøppel.

Ifølge mange ulike kilder har Samsung vurdert å kutte ut disse elementene fra produktesken, og heller anmode kundene om å kjøpe separate ladere til enhetene sine.

I flere måneder har vi hørt at Samsung vil kunne gjøre det samme, men det må nevnes at Samsungs avdeling for sosiale medier latterliggjorde Apple for ikke å ha inkludert lader og hodetelefoner i iPhone 12-esken.

Men spøk i sosiale medier til side – det ser ut til at Samsung ikke vil pakke det vanlige tilbehøret sammen med Galaxy 21. Ifølge et brasiliansk telekommunikasjonsselskap, ligger Samsung an til å kutte ut tilbehøret fra esken der, og vi antar at de i så fall vil gjøre det samme i resten av verden.

Som nevnt tidligere i saken, kan Samsung komme til å levere en S Pen sammen med Galaxy S21 Ultra. Det er ikke sannsynlig at den vil støttes om du velger standardmodellen Galaxy S2, og det er uklart om den vil leveres med Galaxy S21 Ultra.

Samsung Galaxy S30 eller Galaxy S21?

Samsung Galaxy S30 eller Galaxy S21?

Før lanseringen av Samsung Galaxy S20 trodde vi at den ville få navnet Samsung Galaxy S11, og ulike kilder omtalte den med ulike navn. Historien kan gjenta seg. En velrenommert kilde har oppgitt at Galaxy S30 faktisk er Galaxy S21.

Vi trodde opprinnelig at den skulle bli hetende S30, og de første lekkasjene støttet også denne antagelsen. Så vil telefonen bi hetende Samsung Galaxy S21, eller blir den hetende noe annet.

Dette kan vi ennå ikke vite sikkert. Men det er verdt å peke på at betegnelsen S21 opptrer stadig oftere. Vi blir mer og mer overbevist om at selskapet vil velge navnet Galaxy S21.

Nå som lanseringen nærmer seg, venter vi at mer velkjente kilder begynner å gjøre seg hørt, og støtte det ene eller andre navnet. Det vil gi oss et klarere bilde av hva vi vil kunne vente oss.

Samsung Galaxy S21 – det vi gjerne vil se

Det vi gjerne vil se

Nå som lekkasjene omkring Galaxy S21 strømmer inn, har vi også satt opp en liste over hva vi ønsker at Samsung tar med i sin neste generasjons smarttelefon. Merk deg at dette ble skrevet før lekkasjene begynt for alvor, så noe av dette kan overlappe det du har lest over.

1. Lavere pris

Man kommer ikke bort fra at Samsung Galaxy S20-serien er svært dyr. Selv grunnmodellen vil loppe deg grundig, der prissjiktet nærmest har definert en ny klasse av superflaggskip.

Situasjonen blir ikke bedre ved fraværet av en Samsung Galaxy S20e eller en Samsung Galaxy S20 Lite, selv om vi ikke skal se bort fra at de vil komme med noen rimeligere modeller.

Uansett ser vi gjerne at prisen for 2021-modellene, eller at det kommer en Samsung Galaxy S21 Lite sammen med resten av serien. Eller helst begge deler.

2. 100x zoom over hele linja

Samsung Galaxy S20 Ultra har noen av de feteste kameraspesifikasjonene vi har opplevd på en smarttelefon, med superstjernen 100x zoom.

Med Galaxy S21-serien ser vi gjerne at denne egenskapen også sprer seg nedover til de rimeligere modellene. Men vi ser også gjerne at den blir bedre, ettersom kvaliteten i dens nåværende form ikke er veldig bra. Dermed blir den mer en festlig gimmick enn en egenskap du faktisk får nytte av.

3. Skjermintegrert kamera

Vi har fått nok av nålehull (Image credit: Future)

Samsungs eksisterende flaggskipmodeller har kamerautstansninger i skjermen – til selfiekameraet – og vi har alltid oppfattet denne løsningen som lite elegant. Derfor ville vi ønske oss at Samsung Galaxy S21 fikk et skjermintegrert kamera, slik fingeravtrykksleseren også er det.

Med en slik løsning kunne Samsung levere et ekte heldekkende skjermdesign uten å måtte ty til et sprettopp-kamera (som tar opp mer plass innvendig, og dessuten kan være mer sårbart).

Vi er temmelig usikre på om vi vil få se noe slikt. Det avhenger helt klart av om teknologien er blitt god nok, men når denne egenskapen kommer, vil den utvilsomt være verdt noen overskrifter.

4. Et nytt utseende

2020-modellene ga ikke Galaxy S-serien noen vesentlige utseendemessige oppgraderinger – annet enn å bytte ut ytterkanten og sette inn et nålehullkamera er ikke designet blitt noe særlig forandret på flere år. Dermed mener vi det er på tide at Samsung tar et skikkelig designmessig grep med Galaxy S21-serien.

En måte å gjøre dette på, er å integrere selfiekameraet i skjermen, som nevnt over, men noe annet er at vi rett og slett ønsker at de nye mobilene skal skille seg vesentlig fra Galaxy S20-serien.

5. Samme prosessor i alle modeller

Er merkelig egenskap ved Samsung Galaxy S-serien er at brikken varierer avhengig av hvor i verden kjøperen befinner seg. I noen regioner får man Qualcomms beste Snapdragon-brikke, mens andre får Samsungs egen toppmodell Exynos.

Vanskeligheten er at disse brikkene sjelden er jevngode – både når det gjelder ytelse og batteritid er det gjerne ulikheter. Og forskjellen kan også variere for hvert år, men vanligvis er den ikke veldig stor. Uansett er den ene brikken vanligvis litt svakere enn den andre.

Derfor ser vi helst at Samsung i tiden som kommer bruker samme prosessor i alle modeller, uansett region.

6. 120 Hz ved QHD+

Ikke alle Galaxy S20-modeller er likeverdige (Image credit: Future)

En annen merkverdighet ved Samsung Galaxy S20-serien er at du kan få en oppdateringsfrekvens på 120 Hz eller en skjermoppløsning på QHD+, men ikke begge deler samtidig,

Det er ganske strengt, særlig når det er mange andre telefoner, for eksempel OnePlus 7T Pro og Google Pixel 4 XL, som har en oppdateringsfrekvens på minst 90 Hz sammen med en QHD+-oppløsning, mens du på Samsung dropper helt ned til 60 Hz.

Det ryktes at Samsung skal oppheve denne begrensningen med en programvareoppdatering, men hvorvidt dette skjer eller ikke, er det uansett en restriksjon vi helst ikke vil ha i S21-serien.

7. En bedre fingeravtrykksleser

Den skjermintegrerte fingeravtrykksleseren i Samsung Galaxy S20 er slett ikke dårlig, men den er ikke så rask og pålitelig som de beste fysiske fingeravtrykksleserne. Dette er altså noe annet vi gjerne ser forbedret i Samsung Galaxy S21.

Vi vil at den skal fungere øyeblikkelig, hver gang, og likevel være sikker.