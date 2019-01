Sonos jobber ifølge rykte med sine første trådløse hodetelefoner

Hvis nye rykter viser seg å stemme, så jobber Sonos med sine første trådløse hodetelefoner, noe som vil være en helt ny satsing fra selskapet som først og fremst er kjent for å være pionerer innen multiromslyd.

Vi har lite informasjon om de nye hodetelefonene for øyeblikket, men ifølge Bloomberg skal de utstyres med flere virtuelle assistenter på samme måte som Sonos Beam og Sonos One. De skal også konkurrere med Sony, Apple, Bose og Sennheiser når det kommer til lydkvalitet.

Det er ikke forventet at de blir avduket på en stund ennå, men kilden til Bloomberg antyder at prisen kan ende opp på rundt 300 dollar. Det burde tilsvare rundt 3000 kroner i norsk utsalgspris.

Konkurranse i toppen

Hvis den prisen viser seg å stemme, så vil de konkurrere direkte med Sony WH-1000XM3, Bose QuietComfort 35 II og Sennheiser Momentum Wireless, tre par hodetelefoner som dominerer toppsjiktet blant trådløse hodetelefoner om dagen.

Samtidig kan Sonos også komme til å konkurrere direkte med Apple, som også skal ha et par trådløse hodetelefoner av samme type på vei. I tillegg venter vi selvfølgelig også på at Apple skal slippe oppfølgeren til AirPods. Begge disse produktene er ventet å lage ringvirkninger i bransjen, og det kan gjøre det vanskelig for Sonos å gjøre seg bemerket.

Vi holder deg uansett oppdatert på alt som måtte dukke opp av nyheter om disse hodetelefonene.