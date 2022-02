Ryan Reynolds møter en yngre utgave av seg selv i Netflix' første «The Adam Project»-trailer

Den første traileren til «The Adam Project», det nye science fiction-event fra Netflix, er på nett.



Filmen har en stjernespekket rolleliste, med blant andre Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Zoe Saldaña, Jennifer Garner og Catherine Keener.



Shawn Levy, regissøren bak «Free Guy», slår seg nok en gang sammen med Reynolds bak spakene (sistnevnte er også produsent.)



«The Adam Project», som forventes å bli en av høydepunktene i Netflix' gigantiske filmsatsing i 2022, har nå fått en trailer som viser et familieorientert eventyr med tilsynelatende røslig budsjett. Vi får regelrett Disney-film-vibber her.

Hva er «The Adam Project»?

Adam refererer til Adam Reed, spilt av både Reynolds og nykommeren Walker Scobell.



Reed, den eldre, er en jagerpilot fra fremtiden som krasjlander i 2022, der han møter den 12 år gamle versjonen av seg selv, i tillegg til Garner og Ruffalo, som spiller hans foreldre.



Sammen begir de seg ut på en reise som ser ut til å involvere fremtidens skjebne, for ikke å snakke om haugevis av action.

Hva kan vi forvente av «The Adam Project»?

Levy har for vane å ta for seg godhjertede familieeventyr, eksemplifisert av Night at the Museum-trilogien, som for øvrig fikk hard medfart hos kritikerstanden, uten at det gikk utover inntjeningsevnen. Han har også fungert som ansvarlig produsent for «Stranger Things», og regissert en hel rekke av retroseriens største episoder, hvilket betyr at han har erfaring nok med sjangeren til at vi gleder oss stort til dette familievennlige sci-fi-eposet.



Mannen bak spakene nevnte et knippe filmer som skulle vise seg å bli betydningsfulle i produksjonen av «The Adam Project» i en samtale med Collider: «Det er massevis av action, og alle tingene vi ønsker oss fra en tidsreisefilm i eventyrsjangeren, men til syvende og sist er dette en etterkommer av 'Frequency' og 'Field of Dreams'. Og det artige i filmen er på en måte 'Back to the Future'-inspirert, mens hjertet er mer 'Frequency' og 'Field of Dreams'.»



Som du så i traileren, later det også til å være mer enn nok plass i manuset til at Reynolds får lov til å leke seg med humor. Alltid et pluss.

Når blir «The Adam Project» lansert?

Netflix pleier normalt sett å være ganske fåmælte når det gjelder lanseringer, men når det gjelder akkurat denne filmen vet vi faktisk premieredatoen.



«The Adam Project» vil være å finne på Netflix over hele verden den 11. mars.