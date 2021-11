Roma – Bodø/Glimt: Slik ser du thrilleren i Serieligaen

Det var ikke med rent lite selvtillit José Mourinho entret Aspmyra den 21. oktober, men tross godt humør fikk portugiseren sitt å stri med. Kaldt vær var riktignok en bekymring, men rundt to grader, kunstgress, noen regndråper og et par vindkast kunne på ingen måte være hele forklaringen da Bodø/Glimt herjet med Roma – huskestuen var ikke komplett før Ola Solbakken satte det sjette målet i nettmaskene bak Rui Patrício, og Mourinho hadde gått på sitt aller største tap i karrieren.

I kveld er det mye som tyder på at arrogansen vil være fraværende. Med tre kamper spilt hos samtlige lag ligger Glimt poenget over Roma i gruppe C i serieligaen (UEFA Europa Conference League), og det er ingen tvil om at José vet hvem han må hanskes med – Bodø/Glimt er i en fenomenal form, og har null respekt for søringer, inkludert AS Roma.



Laguttaket den 21. oktober, som mange mente hadde et B-preg, kommer nok til å være hakket mer stjernespekket denne gangen, og målscorer Patrick Berg har pådratt seg en skade. Det er med andre ord kaptein nummer to som har gått i bakken med kneproblemer på en drøy måned (etter Ulrik Saltnes, i slutten av september), så nå skal kampsystemet til Kjetil Knutsen virkelig få kjørt seg.

