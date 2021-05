RAM kan snart bli langt dyrere – det kan lønne seg å kjøpe nå

Systemminne i PC-er – og andre enheter – kan om kort tid bli langt dyrere, ifølge ny artikkel.



Dette er selvsagt ikke første gang vi har hørt denne spådommen (og heller ikke første gang vi har opplevd en enorm prissvingning i prisene på minne), men i dette tilfellet er den potensielle prisøkningen for RAM-brikker langt mer omfattende enn tidligere tilfeller – og ryktene speiler lignende spådommer fra april.

Ifølge en artikkel ført i pennen av DigiTimes (basert på en artikkel fra Seeking Alpha), estimeres det at kontraktsprisene for RAM skal øke med 10 til 20 prosent i tredje kvartal 2021, ifølge kilder innad i industrien. Dette kan, etter sigende, føre til en økning på opptil 25 prosent i prisen på minnemoduler, litt avhengig av hva slags RAM du er ute etter.



Den ovennevnte spådommen fra april kom fra analytikerne i Trendforce, som mente å vite at RAM-prisene kunne stige med 23 til 28 prosent, og at disse prisene kom til å gi seg til kjenne i andre kvartal – akkurat nå, med andre ord.



Uansett hvordan man vrir og vender på det bør man antageligvis vurdere å handle relativt kjapt, om man vet man trenger RAM i nærmeste fremtid, siden det snart kan bli langt dyrere, om disse spådommene medfører riktighet.

Harde tider for flere

Hva er det som står bak økningen? Den generelle mangelen på komponenter fra halvlederindustrien, delvis grunnet pandemien, kan være en del av forklaringen; i tillegg til at man ser en generell økning i etterspørselen etter DRAM-moduler (salget av PC-komponenter og PC-er går opp på verdensbasis). Det at minneprodusenter nå er i ferd med å gå over til DDR5-basert minne er også et potent element.



Husk likevel at uansett hvor mye RAM-prisen stiger – og det er naturlig å tro at vi i det minste kommer til å oppleve en viss økning, gitt tingenes tilstand akkurat nå – så handler ikke dette bare om prisene på RAM-brikkene i seg selv, kjøpt for seg selv. Produsenter av bærbare PC-er kommer også til å måtte betale mer for minnet som sitter i deres produkter, og det bør ikke være noen overraskelser involver når vi forteller at det er kunden som må ta regninga (husk at det sitter RAM i de aller fleste moderne enheter – også smarttelefoner.)



Dessverre er det ikke bare systemminnet som kommer til å øke i pris. SSD-er og harddisker ser også ut til å være på vei opp, sammen med maskinvare generelt. At det er vanskelig å skaffe seg et nytt skjermkort er et kjent problem, men det har også vært manko på enkelte prosessormodeller (5900X, for å nevne én) samt strømforsyninger, der produsentene også sliter med komponenttilbudet. Generelt sett ser ikke fremtiden spesielt lys ut om man er ute etter å skaffe seg en ny PC, hvis man ikke nå er særdeles kjapp på avtrekkeren.

Kilde: Tom’s Hardware