Privatlandskamp: Slik ser du Norge – Slovakia

Norge imponerte tidvis stort i kvalifiseringsspillet mot VM i Qatar. Det var et skadepreget lag som måtte gi tapt mot overmakten i 2021, men nå er det bedre stilt hos Solbakkens menn. Haaland, på tross av å ha misset mange kamper i Bundesliga i året som var, er nå tilbake, og Ødegaard viste en økende kurve som offensiv indreløper.

Norge – Slovakia, privatlandskamp Dato: Fredag den 25. mars Arena: Ullevaal stadion, Oslo, Norge Norsk TV-kanal: TV2 Se kampen på nett: TV2 Play Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt

I kveld stiller Norge med en aggressiv 4-4-3, der Sørloth og Elyounoussi blir med Haaland på topp, så forhåpningene om et norsk spissfyrverkeri som det slovakiske forsvaret vil slite med er definitivt til stede.

Leo Skiri Østigård spiller sin første landskamp for Norge på Ullevaal stadion i kveld, og Sander Berge er tilbake fra start, for første gang under Ståle Solbakken-regi. Mathias Normann, vil nok en gang ha kontroll over midtbanen, sammen med ovennevnte Berge og Martin Ødegaard. Andreas Hanche-Olsen og Fredrik Bjørkan holder styr på forsvaret foran Nyland sammen med Østigård.

Slik ser du Norge – Slovakia uansett hvor du befinner deg

Fotball er populært verden over, og det er ikke usannsynlig at du vil finne enkelte privatlandskamper på TV uansett hvor du befinner deg i verden. Likevel, er du i utlandet og vil se de norske sendingene når kampene foregår, så er en VPN-tjeneste den beste løsningen. Bruker du en VPN-tjeneste kan du omgå de regionale geoblokkeringene som gjerne settes opp av de ulike strømmetjenestene, og du kan få med deg sendingene fra TV2 uansett hvor du befinner deg i verden.



I tillegg til å hjelpe deg med å få tilgang til strømmeinnhold, så fungerer VPN-tjenester slik at du i praksis er sikrere på nett. Den krypterte tunnelen vil for eksempel kunne beskytte deg mot usikre Wi-Fi-nettverk og andre nysgjerrige øyne. Det er helt lovlig å benytte seg av VPN-tjenester, og det kan bidra til lavere skuldre når du surfer på nett. Hvis du vil ha en full oversikt over de beste VPN-tjenestene på markedet, så kan du ta en titt på vår guide over de aller beste tilbyderne i 2021.

ExpressVPN – skaff deg vår testvinner



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis. Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske fotball-sendingene fra utlandet.