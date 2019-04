Oppo lanserer 5G-telefonen Reno i Europa 24. april

Oppos første 5G-telefon lanseres i Europa 24. april, og det kinesiske selskapet har invitert til et lanseringsarrangement i Zurich i Sveits.

Dette er altså telefonens europeiske lansering, men den skal lanseres i Kina allerede 10. april og de Forente Arabiske Emirater får sitt eget arrangement 16. april.

Det er også veldig usikkert om telefonen vil få noen form for offisiell distribusjon i Norge, men i og med at den nå får en europeisk lansering så er i hvert fall muligheten der. Uansett regner vi med at den vil bli tilgjengelig via gråimport, akkurat som Oppo Find X har vært.

Utover navet og det faktum at den har 5G-støtte, har ikke Oppo avslørt mange detaljene om Reno, men de mange lekkasjene som flyter rundt på nettet gir oss en idé om hva vi kan forvente.

Her er alle 5G-telefonene vi kjenner til så langt

Vi har allerede sett nærmere på Samsung Galaxy S10 5G

Er du spent på hvordan de brettbare telefonene blir?

Kraftig zoom og to varianter?

Oppo Reno skal blant annet få et 10x hybridzoomkamera (ikke ulikt det vi vinner i Huawei P30 Pro), mens bilder som skal være av telefonen viser fire ulike fargevalg, en fullstendig heldekkende skjerm og to kameraer på baksiden.

Det sies også at Oppo Reno kommer i to utgaver, der den eneste er utstyrt med en litt svakere Snapdragon 755, mens den andre er en flaggskipmodell med Snapdragon 855.

TechRadar kommer til å rapportere direkte fra lanseringen av Oppo Reno 24. april, så du skal få vite alt om telefonene så fort nyhetene dukker opp.