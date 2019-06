Oppo demonstrerer usynlig selfie-kamera som er skjult under skjermen

Som en del av kampen om å tilby mobilbrukere mer og mer skjermoverflate, har smarttelefonprodusentene jobbet hardt med å gjøre frontkameraene sine så lite påtrengende som mulig. Dermed har vi fått løsninger som skjermhakk, kamerahull og til og med mekaniske sprett-opp-kameraer.

Mange av disse løsningene er riktignok smarte fra et design-ståsted, men de må samtidig anses som et kompromiss – ingen vil egentlig ha et skjermhakk eller en kamerahull på den ellers flotte telefonen sin, men man godtar det når det ikke finnes bedre løsninger.

Dette kompromisset ser imidlertid ut som det snart kan tilhøre fortiden, for Oppo har nå sluppet en video der de demonstrerer verdens første frontkamera som er skjult bak skjermen.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaYJune 3, 2019

Videoen som du kan se ovenfor, viser en telefon helt uten skjermhakk og kamerahull (og heller ikke noe sprett-opp-kamera), men som likevel kan ta selfier. I videoen ser vi hvordan en hvit ring dukker opp øverst på telefonskjermen, som en indikasjon på hvor det usynlige kameraet er plassert.

Den kinesiske produsenten har tidligere brukt sprett-opp-kameraer i Find X, Oppo F11 Pro og nye Oppo Reno 5G, men det sier seg selv at en telefon med færrest mulig bevegelige deler er å foretrekke fremfor en mekanisme som kan bryte sammen etter lengre tids bruk.

Oppo har ikke avslørt når vi kan forvente å se denne kamerateknologien i et ferdig produkt, men selskapet er kjent for å bringe nye fremskritt ut på markedet raskt så, det er gode sjanser for at vi ikke trenger å vente spesielt lenge.

Å få tak i den i Norge er derimot verre, for selskapets telefoner selges ikke gjennom offisielle kanaler her, men i og med at Reno 5G har fått en storstilt europeisk lansering så er det mulig at merket vil spre seg hit til oss i ikke altfor fjern fremtid.