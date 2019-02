OneCall starter salg av brukte telefoner

OneCall lanserer tjenesten NestenNy som lar deg kjøpe brukte telefoner til redusert pris.

Brukte mobiltelefoner er populære salgsobjekter på bruktmarkeder som Finn.no, og nå ser det ut som OneCall vil ha en del av kaka. De har nemlig startet salg av brukte telefoner via sine nettsider, og du finner nå brukte utgaver av Samsung Galaxy 7, Galaxy 8 og iPhone X og iPhone SE med flere, side om side med nye telefoner.

Prisene skal ifølge OneCall ligge mellom 10 og 40 prosent under nypris, og selskapet tilbyr også rentefri delbetaling på disse telefonene akkurat som de gjør med nye telefoner.

I motsetning til når du handler på Finn.no, loves det også en rekke fordeler. For det første garanterer de at telefonene har gjennomgått en kvalitetssjekk som sikrer at de fungerer som forventet, og du får også med to års garanti på kjøpet.

I tillegg pakkes de brukte telefonene i en egen NestenNy-eske, og det vil følge med hodetelefoner og lader.

– Vi lanserer i første omgang populære modeller fra Samsung og Apple, men vil også tilby noen eldre og billigere varianter som vi vet at kundene ønsker seg. Alle telefonene har kvalitet på nivå med det man forventer av et nykjøp, og kommer i en splitter ny og lekker OneCall-innpakning som inkluderer hodetelefoner og lader, sier OneCall-sjef Pål Rune Kaalen i en pressemelding fra selskapet.

OneCall-sjef Pål Rune Kaalen (bilde: OneCall) (Image: © OneCall)

Her er OneCalls sjekkliste for kvalitetssikring Følgende funksjoner må fungere: Av og på-knapp. Batteri (mobilen har batterikapasitet på over 75 %). Lading (mobilen slår seg på når du starter lading og holder seg påslått når du kobler på). Mobilens knapper og berøringsskjerm. Fingeravtrykksleser. SD-kortspor. AUX-port. Nettverk og wifi-tilkobling. Kamera (front og bak). Høyttalere og mikrofon. Gyrosensor. Ansiktsgjenkjenning (Face ID). I tillegg er følgende sikret: Alt innhold på mobilen er slettet. LCD-skjermen skal være skadefri (ingen flekker, merkbare riper, døde piksler eller innbrenningsskader). Mobilen skal ikke være sperret til en mobiloperatør. Mobilen har ingen vannskader.

Lover en god «unboxing»-opplevelse

Kommunikasjonsrådgiver Kristian Fredheim i Telia som eier OneCall, understreker også ovenfor TechRadar Norge at telefonene er kvalitetssikret og i god stand:

– Telefonene er brukte, men i dette brukt- eller annenhåndsmarkedet får du et vel av produkter du kan velge mellom med ulike standarder og klassifiseringer, og her velges det fra øverste hylle. Enten så er den tilnærmet plettfri, eller så er det sånn at om du holder den opp mot lyset og vipper på den så kan du kanskje se at den er brukt, men i svært liten grad. Dette skal være et alternativ til å kjøpe ny, og som du blir fornøyd med.

Han understreker også at helhetsopplevelsen vil være god når man kjøper en slik telefon:

– Hvis du har kjøpt en brukt telefon før eller snakket med noen som har gjort det, så er det jo sånn at den gjerne går fra hånd til hånd eller via en brun plastpose, så vi ønsker å gi en god helhetsopplevelse. OneCall er for prisbevisste kunder men også for familier, og det å kjøpe en brukt telefon som gave er et veldig godt alternativ til å kjøpe en ny. Men det tar bort litt av piffen hvis man bare får den i en skoeske. Så vi vil skape litt av den gode unboxing-opplevelsen på vår egen måte, forklarer han.

For ordens skyld kan vi også nevne at Fredheim garanterer at øreproppene som følger med er nye, og at det dermed ikke følger med ørevoks. Det må vi jo si er betryggende!

Varierende besparelse

Hvor mye du kan spare varierer ifølge vår undersøkelser mye fra modell til modell, og som forventet vil du spare mer på å kjøpe en eldre modell som en Galaxy S7 fremfor en iPhone X.

Våre stikkprøver av prisene tyder også på at nyprisene OneCall sammenligner med er deres egne, og ikke den laveste prisen du finner på for eksempel Prisjakt.no. Det vil derfor være lurt å sjekke hva du kan få en telefon for andre steder, før du eventuelt kjøper den brukt fra OneCall.