Offisiell invitasjon tyder på at Sony Xperia XZ4 lanseres under MWC 2019

Sony Xperia XZ3 var et stort steg fremover for selskapet, med en av de beste skjermene vi noen gang har sett på en telefon og forbedringer når det gjaldt 4K HDR-video. Dermed er vi også spent på hva Sony får til med Xperia XZ4, og nå vet vi ganske sikkert når den skal lanseres.

Vi har sett lekkasjer og rykter om Sonys neste flaggskip en stund nå, og det har vært ventet at den skulle lanseres mot slutten av februar og komme i salg i mars.

Nå har Sony sendt ut invitasjoner til et pressearrangement under MWC 2019, og dette vil også sammenfalle med tidspunktet på året når Sony vanligvis lanserer nye flaggskiptelefoner. Sony lanserer nemlig vanligvis en flaggskipmodell under MWC, og deretter en ny modell under IFA et halvt år senere. Dette mønsteret har vi sett gjenta seg helt siden Xperia XZ kom i 2016.

Sonys presentasjon skal gå av stabelen i Barcelona mandag 25. februar kl. 8.30.

Det blir spennende å se om Sony klarer å utfordre topplasseringene på vår liste over de beste mobiltelefonene i 2019

Offisiell invitasjon er sendt ut

Kilde: Pianetacellulare. Slik ser den italienske invitasjonen til Sonys MWC-arrangement ut.

Du ser et eksempel på en invitasjon ovenfor, og de har gått ut til både russisk og italiensk presse. Vi vet ikke nøyaktig hva bildet viser, men det kan være en tolking av hvordan telefonen ser ut fra siden.

Alt vi vet med sikkerhet foreløpig er altså tidspunkt, dato og sted for selve arrangementet. Vi vet for øvrig også at du vil få mulighet til å se alt direkte på video via Sonys offisielle nettside.

Vi vet altså ikke helt sikkert at det er Xperia XZ4 som skal vises frem under Sonys arrangement 25. februar, men med tanke på selskapets vanlige lanseringsmønster og alle lekkasjene og ryktene vi har sett, så virker det veldig sannsynlig.

Kilde: Xperia Blog