Oculus Quest får støtte for sporing av hender neste år

Oculus Quest skal få støtte for sporing av hender via en fastvareoppdatering i 2020. Det ble annonsert under årets Oculus Connect-konferanse i San Jose i California onsdag.

Facebook eier som kjent Oculus, og det var Facebook-sjefen selv Mark Zuckerberg som annonserte dette fra scenen, sammen med en del andre Oculus-relaterte nyheter.

Her er vår guide til de beste VR-headsettene

Og her har vi samlet de beste VR-spillene

– Så fort vi hadde laget berøringskontrollene, meldte spørsmålet seg om ikke vil kan gjøre dette enda bedre. Hvordan kan vi få til at du i stedet for å putte hendene i kontrollere, bare kan bruke hendene i stedet. Ingen kontrollere, ingen knapper, ingen eksterne sensorer, bare full bevegelsesfrihet med hendene, sa han fra scenen.

Oculus satser helt tydelig tungt på å gjøre VR mer tilgjengelig for massene, og ved å fjerne fysiske maskinvarebarrierer som ledninger, behovet for en sprek PC og til og med kontrollere, kan de gjøre bruken av Quest enda mer fleksibel og sømløs.

Håndsporing burde kunne bidra til enda bedre innlevelse, men det er mulig at funksjonen vil være begrenset til et bestemt utvalg spill.

Utover denne nyhetene, så lanserte også Oculus en ny programvare for PC som har fått navnet Oculus Link. Denne vil gjøre det mulig å spille VR-spill ment for Oculus Rift på Oculus Quest, når disse er koblet til en PC.

Ikke minst viste Facebook frem Horizon, en ny sosial opplevelse i VR der det skal bli mulig å utforske, spille spill og bygge sammen. Det er vanskelig å si akkurat hva dette blir til, men det kan kanskje ses på som en VR-utgave av selve Facebook, eller eventuelt en ny utgave av Second Life.