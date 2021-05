Nye Xbox Series X-spill kommer til å gi deg bakoversveis, ifølge Xbox-sjef

Det er et halvt år siden Xbox Series X og Xbox Series S ble lansert, og selv om vi har stiftet bekjentskap med mang et spill som er optimalisert spesifikt med tanke på Microsofts nye maskinvare, så venter vi fortsatt på Xbox Game Studios første skikkelige nestegenerasjonsspill.



Faktisk er det bare ett spill, «The Medium», som kun kan spilles på Xbox Series X og Xbox Series S, og som ikke Xbox One takler – men Microsoft er likevel ikke blyge når de snakker om fremtidens spill.

I en samtale med vår søsterside, Gamesradar+, sier sjefen for gamingtjenester hos Xbox, Ben Decker, at antallet spill og spillserier som ikke ennå er annonsert kommer til å gi spillere bakoversveis, og at grunnen til at Microsoft har investert stort i nye spillstudioer er at forskning har vist at Xbox Game Pass-abonnenter spiller vidt forskjellige typer spill, og liker å kaste seg over nye titler så snart de er tilgjengelige på tjenesten.

«Det er grunnen til at vi har gjort de investeringene vi har gjort», sier Decker. «Vi har 23 spillstudioer innad i Xbox og Bethesda, som jobber med 'Halo', 'Forza', 'Fallout' og nye IP-er som vi ikke engang har nevnt ennå, og som kommer til å gi deg bakoversveis». Decker la til: «[Microsoft] kommer til å levere alt dette på Game Pass fra dag én».



Selv om Decker ikke avslørte mer informasjon om hva de nye spillene skal handle om, så vet vi fra før av at Microsofts enorme portfolio med nye og gamle utviklere innebærer et stort potensial for spin-off-spill, nye spillserier og etterlengtede oppfølgere.

Vi venter og vi venter

Til forskjell fra PlayStation 5-eiere, som har blitt servert PS5-eksklusive spill som «Returnal», «Demon's Souls», «Marvel's Spider-Man: Miles Morales», «Destruction AllStars» og «Astro's Playroom», har Xbox-spillere måttet nøye seg med lovnader om spill som skal være på vei. Joda, «Halo: Infinite» kommer etter hvert, men har fortsatt ingen fastsatt lanseringsdato, og spill som «Gears 6», «Hellblade 2: Senua's Saga», «Fable» og «Perfect Dark» ser ikke ut til å komme med det første.



Samtidig synes vi det er lovende at Microsoft utbasunerer store ord med brask og bram om det som kommer, istedenfor å gjemme seg og forholde seg tause. Det gjenstår likevel å se når gamere kan få dratt nytte av Microsofts enorme knippe utviklere, og hvor mange av spillene som produseres som er hel ved.