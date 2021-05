Drøssevis av Xbox Series X-spill får FPS Boost-støtte – inkludert «Alien: Isolation»

Microsoft annonserte denne uken at et drøss eldre spill får støtte for Xbox FPS Boost. Dette inkluderer godsaker som «Alien: Isolation», som nå kjører i 60 FPS, samt «Metro 2033» og «Metro: Last Light», som nå begge kjører i 120 FPS.



Xbox FPS Boost er en funksjon tilgjengelig på Xbox Series X og Xbox Series S som lar en kjøre spill med et alt fra dobbel til firedobbel antall bilder i sekundet kontra originalversjonene.



Mange av spillene i den fullstendige listen (se nedenfor) er tilgjengelig via Xbox Game Pass Ultimate, og inkluderer også spill som undervurderte «Titanfall 2» via EA Play.

97 spill flyter nå langt jevnere

Det er verdt å merke seg at noen av disse spillene, som for eksempel «Dishonored: Death of the Outsider», så slås en del av den mer avanserte grafikken av, slik at bilderaten holder seg konstant. I disse tilfellene står ikke FPS Boost påslått når man starter spillet for første gang, så man må slå funksjonen på manuelt.



Enkelte av spillene får ikke dette ytelseshoppet om man bruker Xbox Series S, dette gjelder blant andre «Anthem» og «Life is Strange 2».



Under finner du den fullstendig listen over spill som nettopp har fått støtte for Xbox FPS Boost: