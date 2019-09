Nye Sonos One SL dropper stemmekommandoene

Hvis du liker lyden i Sonos One, men ikke liker tanken på at den har en innebygget mikrofon, så har vi gode nyheter til deg: nye Sonos One SL har nemlig alt du likte ved originalen, men dropper den ene detaljen som kunne invadere privatlivet ditt.

Mikrofonen er altså borte.

Sonos sier rett ut at One SL er rettet spesifikt mot dem som vil ha lyden og funksjonene den lille kompakte høyttaleren tilbyr, uten å risikere å bli lyttet til av en stemmeassistent som Alexa eller Google Assistant.

Nytt navn, samme lyd

Sonos nye høyttaler blir vist frem under IFA 2019, sammen med en ny bærbar høyttaler de kaller Move. One SL er derimot fortsatt en innendørshøyttaler akkurat som den opprinnelige Sonos One.

Høyttaleren støtter selvfølgelig multiromsbruk, den kan brukes i stereo med en annen tilsvarende enhet, og du kan spille fra over 100 strømmekilder, inkludert Spotify og ditt eget lokale bibliotek.

Den støtter WiFi på 2,4 GHz-båndet, den kan brukes med AirPlay 2, og den har en Ethernet-port på baksiden for deg som heller vil bruke den med nettverkskabel.

På innsiden er den utstyrt med to klasse-D-forsterkere, og den fordeler frekvensspekteret mellom en diskanthøyttaler og en mellomtone- og bass-woofer. EQ kan justeres via bass- og diskant-kontroller.

Dimensjonene er nøyaktig de samme som for Sonos One, med 161,45 x 119,7 x 119,7 mm, og du kan velge mellom en sort og en hvit variant.

Sonos One SL skal bli tilgjengelig i butikkene allerede 14. september, og prisen skal bli den samme som for Sonos One, altså 1995 kroner.

IFA 2019 er Europas største teknologimesse, og TechRadar er på plass i Berlin for å bringe deg alle de ferskeste nyhetene og våre førsteinntrykk av nye TV-er, smartklokker, mobiler og alt annet som vises frem.