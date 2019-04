Nye Canon EOS 250D slippes 25. april

Canon har endelig bekreftet at lenge ryktende EOS 250D er på vei, og med en vekt på bare 449 g er det tydelig at Canon ønsker holde de rimelige speilreflekskameraene sine konkurransedyktige i kampen mot stadig flere gode speilløse alternativer.

Som forløperen er det utstyrt med en 24,1 MP APS-C-sensor, men den oppdaterte utgaven har også fått en DIGIC 8-prosessor – den samme sensoren som sitter i EOS M50 og EOS R.

Den kombinasjonen gir et sensitivitetsspekter på ISO100-25.600, som også kan utvides til ISO51200 når det er nødvendig. Du får også støtte for 4K-video med 24 biler per sekund, noe som er helt nytt for Canons kameraer i denne prisklassen. Mikrofoninngangen fra EOS 200D er også videreført, men du får ikke hodetelefonutgang.

Bilde 1 av 7 EOS 250D. (Bilde: Canon)

Seriemodus gir deg 5 bilder per sekund, mens innebygget wi-fi og Bluetooth gjør det mulig å overføre bilder trådløst og å bruke telefonen som fjernutløser.

Spot AF og hudutjevning er på plass

Kameraets 9-punkts AF-system er utstyrt med en nyt spot-modus, som skal hjelpe deg til å fokusere på presise punkter i motivet. Samtidig kan også Dual Pixel CMOS AF brukes i Live View og til videoopptak i HD. Det har også blitt mulig å ta i bruk øyegjenkjennings-AF i Live View, slik at det blir lettere å holde motivets øyne og ansikt i fokus.

Den nye modellen viderefører også den flippbare LCD-skjermen fra 200D. Denne er utstyrt med 1,04 millioner punkter og er berøringsfølsom. I tillegg har kameraet en optisk søker som dekker 95 prosent av bildet.

Av andre funksjoner finner vi en 4K timelapse-modus, en ny Smooth Skin-funksjon og digital objektivoptimalisering. Batteriet skal holde til 1070 bilder, noe som ikke er best i klassen men likevel respektabelt.

EOS 250D skal komme i salg 25. april, og du kan velge mellom fargene sort, hvit med grått grep og sølv med brunt grep. Prisen for kamerahuset skal ligge på 5499 kroner, mens en pakke med 18-55 mm-objektiv går for 6199 kroner og en variant med 18-135 mm-objektiv går for 10499 kr.