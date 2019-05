Appen FuzzMe! gjør nakenbildene dine tryggere, og norsk sexolog gir tommelen opp

Den franske bildedelings-appen FuzzMe! lanseres nå utenfor hjemlandet, i første omgang i USA. Applikasjonen gir brukerne muligheten til å sende «fuzzy», altså svært uskarpe, bilder til utvalgte kontakter. Mottakerne kan så bruke fingeren til å tydeliggjøre deler av bildet. Man kan aldri se mer enn 10 prosent av motivet uansett, og det skal være umulig å ta skjermbilde mens man «låser opp» deler av bildet.

Ifølge appens skapere er dette både trygt og morsomt, og en måte å dele bilder på som verden ikke har sett før. I en pressemelding sendt mandag loves det at tilsendte bilder er umulig å kopiere eller lagre som skjermdump.

I tillegg understrekes det at alle bilder, så fort de er sett av mottakeren, slettes umiddelbart fra serveren. Appen er for øvrig gratis og helt uten reklame.

Slik fungerer appen:

Som man kan se av videoen over, er det altså bare mulig å se litt av bildet om gangen. Det gjør det vanskelig å se flere forskjellige kroppsdeler samtidig, noe som bidrar til å gjøre bildedelingen tryggere.

Ustoppelig trend

Tore Holte Follestad er spesialist i sexologisk rådgivning ved Sex og samfunn. Han understreker at tryggheten knyttet til deling av nakenbilder, er svært viktig. Delingen i seg selv er ikke nødvendigvis problematisk.

– Nei, trenden er kommet for å bli. Og det må vi bare forholde oss til.

Han sier videre at så lenge interessen for nakenbilder eller såkalte «dickpics» er gjensidig – hos både avsender og mottaker – er ikke konseptet nødvendigvis noe problem. Det er når man blotter seg for andre uten at de ønsker det, at det blir et problem. Det blir faktisk ulovlig.

– Å sende «dickpics» uoppfordret er etter loven det samme som å hoppe ut av busken og blotte seg, sa Kripos i fjor under et frokostmøte om seksuelle krenkelser blant unge, her gjengitt av Nettavisen.

Follestad legger til at det også er ulovlig å oppbevare nakenbilder av personer under 18 år på telefonen sin eller å spre bilder uten samtykke.

Marked for nakenbilder

Når det gjelder markedet for en app som FuzzMe! i Norge, er Follestad klar på at det definitivt er et marked.

– Veldig mange sender hverandre nakenbilder i dag. Ikke bare unge, men også voksne. Hvis denne appen er så trygg som den utgir seg for å være, tror jeg den kan være noe ålreit til dem som ønsker slik. Så lenge det er trygt, kan appen være en fin, positiv nyvinning.

Han er imidlertid usikker på om den vil få gjennomslag her til lands.

– Hvor artig er dette egentlig? Hvis man ønsker å få et nakenbilde av kjæresten sin, får man jo ikke det her. Jeg er ikke sikker på at løsningen er tilstrekkelig for de som ønsker å få tilsendt slike bilder.

Hvor trygg er appen?

FuzzMe! skriver i pressemeldingen at appen tilbyr en uovertruffen trygghet rundt bildedelingen. Det skal være umulig å lagre, kopiere eller ta skjermbilde av mottatte bilder, og når bildet er sett slettes det umiddelbart fra serveren.

Men hvis man virkelig vil, skal det være mulig å lagre informasjonen i bildet ved hjelp av for eksempel en screen recorder. Med litt kunnskap om video- og bilderedigering vil det også være mulig å «pusle» sammen de skarpe bildeflatene i etterkant og sånn sett gjenskape det opprinnelige bildet. Når TechRadar utfordrer FuzzMe! på akkurat dette, svarer de følgende:

– Ja, vi antar at det er mulig å rekonstruere bildet på denne måten, men vi tviler på at kvaliteten blir særlig bra.

Dette svarer Julien Dupuy, grunnlegger og CEO av FuzzMe!, i en epost til TechRadar.

– Så må vi også legge til at man ikke vet hva man får tilsendt før man åpner bildet, og bildet er bare tilgjengelig i 24 timer. Hvis man gjør en slik jobb når kjæresten sender et bilde, vil man antakelig ikke forbli kjærester veldig lenge, skriver han.

– Anta alltid at bilder kan lagres

Mats Authen ved Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) har sammen med kolleger tatt en kikk på FuzzMe! og vurdert sikkerheten.

– Det finnes alltid metoder som kan brukes for å lagre mottatte bilder i varierende grad. Man kan for eksempel filme skjermen med en annen mobil mens man stryker rundt for å vise det som er under «bluren».

Authen peker også på at tredjeparts-apper kan hente ut informasjon, og at slike apper blir utviklet med nettopp dette formålet – spesielt om behovet er stort. Han viser til Snap der avsendere får beskjed dersom mottakeren tar skjermbilde, men at apper som Snapsaved og Casper kan gi mottakeren samme mulighet uten at avsenderen får beskjed.

– Etter vår mening burde man alltid anta at det man sender til en annen person av tekst eller bilder, kan lagres av mottakeren i en eller annen form. Dersom man har noe som man ikke vil at skal lagres av andre, og/eller at man ikke stoler på mottakeren, burde man ikke sende det, sier Authen.

Men folk må åpenbart strekke seg lenger for å lagre mottatte bilder på FuzzMe! enn for eksempel på Snap. Det er det foreløpig liten tvil om.

Ifølge pressemeldingen fra FuzzMe! har appens muligheter tatt det franske markedet med storm. Nå sikter de seg først inn på USA, men appen er allerede tilgjengelig i Norge gjennom både Google Play og App Store.