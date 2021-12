Nvidia GeForce RTX 2060 12 GB lansert, men bryr vi oss?

Etter månedsvis med rykter, for ikke å snakke om en hel skjermkortgenerasjon lansert i mellomtiden, så er det altså nå klart for et nytt Nvidia GeForce RTX 2060, og denne gangen får det 12 GB GGDR6-minne.



Wccftech har sakset tre tvitringer fra produsenter som nå viser frem nye varianter av det nye RTX 2060-kortet med ekstra VRAM-kapasitet.



De er fortsatt baserte på en buss på 192 bit, noe som i praksis vil si at man måtte ha gått for enten 6 GB eller 12 GB VRAM uansett (om man ikke hadde brukt en ring-buss), men det ser ut til at det Nvidia nå har gjort er å gi tredjepartsprodusenter lov til å lansere skjermkortet med mer minne enn tidligere.



Vi har tatt kontakt med Nvidia i et forsøk på å få en uttalelse om situasjonen, og vi kommer til å oppdatere artikkelen om vi får tilbakemelding.

Når det gjelder hvor mye denne nye varianten kommer til å koste, så har vi bange anelser. Vi har ikke klart å finne noen anbefalt utsalgspris på noen av de nye kortene, men ifølge PCGamesN har butikker som britiske Scan ikke engang skjermkortene oppført, på grunn av begrenset tilgang.



Vi er likevel ganske sikre på at når oppføringene begynner å dukke opp, så vil det være snakk om et RTX 2060 12 GB-kort som er ganske så dyrt, men det vil antakeligvis være grunnet den merkelige situasjonen vi har i skjermkortmarkedet akkurat nå. Alle produkter koster mer enn anbefalt utsalgspris akkurat nå, siden det finnes svært få kort på lager.



Hvis vi tar en titt på Zotacs 12 GB-versjon av RTX 2060, så ser alle spesifikasjoner like ut kontra forgjengeren (rent bortsett fra minnemengden), så du kan regne med å få den samme gode 1080p-ytelsen. Hvis du tenker det høres greit ut, og er ute etter å skaffe deg et eksemplar, så ser det ut til at skjermkortet allerede skal være lansert og tilgjengelig – i den grad noe skjermkort er tilgjengelig i 2021.

Hvorfor eksisterer dette kortet?

Nå som vi fortsatt venter på en bunnsolid bekreftelse på hvorvidt vi kommer til å få servert et Nvidia GeForce RTX 3050, så er det ingen tvil om at vi fortsatt higer etter flere rimelige GPU-er på markedet.



Samtidig, som PCGamesN også merker seg, så har ikke Nvidia tatt med den såkalte hash rate-begrenseren i kortet fra 2000-serien, slik de tidligere gjorde i Ampere-kortene, noe som i praksis vil si at kryptoutvinnere antakeligvis kommer til å finne kortet interessant – noe som potensielt kan sparke beina under idéen om en rimelig variant som kan ta unna noe av etterspørsel-trykket.



I tillegg, så er ikke RTX 2060 akkurat et skjermkort som er laget for gaming i høy oppløsning. Dette er et produkt som for det meste hører hjemme i 1080p-segmentet, og tilbyr lite for alle med høyere krav.



Ved den oppløsningen er 6 GB gjerne bra nok for de aller fleste spill, så en dobling av minnemengden kommer antakeligvis ikke til å være et stort pluss i margen for mange.



Det er likevel enkelte spill som kan dra nytte av den ekstra minnemengden. «Cyberpunk 2077» og «Battlefield 2042» krever for eksempel svært mye videominne, og de 12 gigabytene kommer antakeligvis til å komme godt med hvis man vet man kommer til å ha å gjøre med kravstore spill.



Samtidig må vi nesten gjenta at prisen vil være alfa og omega når det gjelder hvor interessant kortet blir. Nvidia har ikke offentliggjort noen anbefalt utsalgspris, antakeligvis siden dette ikke er snakk om en såkalt Founders Edition (egenprodusert variant) – og det er selvsagt ikke spesielt overraskende at selskapet ikke lager sin egen variant av dette (i utgangspunktet) nesten tre år gamle kortet.



Vi har faktisk ikke hørt noe som helst fra Nvidia om dette kortet, så det virker som om dette er et ledd i å få unna siste rest av Turing-brikker, eventuelt å ta i bruk eksisterende produksjonskapasitet som ellers ville ha stått ubrukt.



I så måte, så vil nok 12 GB VRAM hjelpe litt på markedsføringen og salget. Tallet er tross alt større. Vi ser likevel ikke for oss at det vil føre til at folk går mann av huse for å skaffe seg kortet, særlig siden de nye RTX 2060-modellene har samme TGP som før, hvilket betyr at de i praksis vil yte nærmest identisk som forgjengerne.



Har du et 2060 eller tilsvarende vil med andre ord dette ikke være en oppgradering.