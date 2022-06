Norge – Sverige: Slik ser du Nations League-kampen på nett

Norge og Sverige barker sammen for andre gang på syv dager nå på søndag, i kjølvannet av en Nations League-kamp som mildt sagt var kontroversiell. Ikke bare gikk det en kule varmt hos Janne Andersson da Thorby gikk i bakken og ville ha straffe, mens klammeriet mellom Haaland og Milošević fikk mer enn et par spaltemetre i skandinavisk presse.



Da landslaget gjestet Stockholm forrige søndag fant Erling Braut Haaland nettmaskene én gang per omgang, mens svenskene fikk et trøstemål på overtid. Jærbuen ligger nå på 18 mål på 19 landskamper, og etter 2-1 over Sverige lå vi ekstremt godt an i gruppe B4 – men Slovenia klarte som kjent å stikke kjepper i hjulene våre torsdag kveld. Les videre for mer informasjon om hvordan du kan se Norge – Sverige på nett, uansett hvor du befinner deg.

Temperaturen var høy på Friends Arena, og med et stadig mer desperat svensk lag vil et fullsatt Ullevaal antakeligvis få det til å koke. Det ble ingen benbrudd, tross lovnader fra Alexander Milošević, men Ståle Solbakken har det likevel enklere enn Janne Andersson akkurat nå.



Midtbanespillerne Mattias Svanberg og Kristoffer Olsen forlot gressmatta med gult kort mot Serbia, og er dermed suspendert i søndagens kamp mot Norge. Ikke bedre ble det da Joakim Nilsson måtte ut på grunn av skade.



Verken Victor Lindelöf, Filip Helander, ovennevnte Milošević eller Carl Starfelt er tilgjengelige, så svenskene hangler virkelig på stopperplass.

Etter uavgjort mot Slovenia torsdag kveld topper Norge fortsatt gruppe B4 i Nations League, men Serbia ligger nå bare poenget bak, på andre.



Sverige følger på tredje, etter et 0-1-tap mot serberne samme kveld. Luka Jović fikk lurt inn det avgjørende målet i nok en frustrerende kamp for Andersson og söta bror. Det er vinn eller forsvinn for svenskene mot Norge. Skal våre naboer ha noen mulighet til å ta oss igjen må alle kluter settes til på Ullevaal. Det er ingen tvil om hvorfor Alexander Isak og Dejan Kulusevski ble hvilt mot Serbia. Her settes hardt mot hardt, i en kamp som lukter målfest.



Slik ser du Norge – Sverige i Nations League 2022 på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

