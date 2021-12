Nok et tegn på at Apple AR/VR-hodesettet lanseres snart

Akkurat nå virker det nærmest garantert at et Apple AR/VR-hodesett er på vei, selv om det ikke offisielt har blitt bekreftet – og nå fikk vi nok et stort hint som vitner om at produktlanseringen kan finne på å være rett rundt hjørnet.



Ifølge Mark Gurman, i sitt seneste Power On-nyhetsbrev, skal Apple ha ansatt Andrea Schubert fra Meta (selskapet tidligere kjent som Facebook.) Det høres kanskje ikke videre interessant ut i seg selv, men det blir straks mer besnærende om man vet at Schubert var PR- og kommunikasjonsansvarlig hos Meta.



Med litt enkel logikk kan man dedusere at ansettelsen fint kan passe sammen med en lansering av ny Apple-maskinvare i VR/AR-segmentet. Tidligere rykter har ymtet om at hodesettet kommer til å dukke opp en eller annen gang i løpet av 2022.

VR + AR

For øyeblikket er det en del usikkerhet knyttet til hodesettet Apple etter sigende utvikler. Noen mener at det skal være en selvstendig virtual reality (VR)-enhet som ligner Oculus Quest 2, der alt man ser er datagenerert.



Samtidig er det flere som mener at maskinvaren kommer til å støtte såkalt augmented reality (AR) også – dette innebærer at datagenerert grafikk legges over den virkelige verden. I tillegg til at lanseringsdatoen skal være i 2022, har vi også hørt snakk om at enheten vil bruke en skreddersydd Apple-prosessor.



Dette skal være et annet produkt enn de mindre og lettere AR-brillene som Apple etter sigende også jobber med for tiden – med andre ord en enhet som ligner med på Google Glass. Disse brillene sies at skal være lanseringsklare etter det mer omfattende VR/AR-hodesettet, kanskje en gang i 2023.

Kommentar: Apples nye produktkategori

Det kan virke litt søkt å kople en ny ansettelse med en lansering av ny maskinvare – folk skifter tross alt jobber og roller hele tiden – men gitt at ryktene rundt Apples AR/VR-hodesett har skutt fart, så virker Andrea Schubert-overgangen til Apple ganske relevant.



VR-hodesettet kommer ikke til å bli bekreftet av Apple før lanseringsdagen, som vanlig, men vi vet allerede at Tim Cook elsker alt som har med AR å gjøre. Apple-sjefen mener teknologien kan «utvide menneskelig ytelse», og AR-funksjoner har sneket seg inn i iPhone- og iPad-produkter i de senere år.



Cook skal også være interessert i å lede introduksjonen av en siste stor produktkategori før han overlater tøylene til neste lederskikkelse hos Apple. Sannsynligvis vil dette produktet ha noe å gjøre med AR og VR, selv om det ikke er utenkelig at det er snakk om Apple Car.



Forrige gang Apple lanserte noe helt nytt, som ikke hadde noe med det eksisterende sortimentet å gjøre, var i april 2015, da vi fikk se Apple Watch for første gang. Alt tyder på at 2022 kommer til å bli året vi blir servert noe helt nytt fra Cupertino-selskapet.