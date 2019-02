Nintendo Switch 2 kan bli en nedstrippet, mindre og rimeligere konsoll

Den neste utgaven av Nintendo Switch blir kanskje ikke den oppgraderte og forbedrede versjonen mange hadde håpet på, men i stedet en krympet og nedskalert utgave av dagens konsoll om vi skal tro det japanske nyhetsnettstedet Nikkei og oversettelsen som er gjort av Nintendo Everything.

Nettstedet skriver at kilder både blant maskinvarepartnere og spillutviklere opplyser at konsollen blir en mindre utgave som legger vekt på portabilitet. Samtidig skal utvalget av funksjoner kuttes ned for å gjøre den billigere.

Vi kjenner ikke til hvilke funksjoner Nintendo planlegger å kutte fra denne versjonen av Switch, men selskapet kan likevel ha gode grunner til å gjøre dette. Selv om alt ser bra ut form Nintendo om dagen, så har de likevel ikke nådd målet sitt om å selge 20 millioner konsoller i finansåret 2018 og ser i stedet ut til å lande på 17 millioner.

En rimeligere konsoll kan bidra til høyere salg, ikke minst med tanke på at konsollens popularitet står litt i motsetning til dagens pris som er ganske utypisk Nintendo.

Hvordan ser en nedstrippet Switch ut?

Dessverre vil en billigere Switch også måtte kutte ting mer ned til beinet. Nikkeis kilder gir få detaljer, men det finnes noen opplagte alternativer for hvor Nintendo kan komme til å kutte.

De kan for eksempel droppe dock-muligheten med den nye versjonen, og dermed også begrense kravene til maskinvaren fordi spill kun må kjøres i 720p i motsetning til før da dock-enheten gjorde det mulig å spille i 1080p på en TV.

Eventuelt kan de bruke USB-C-porten som videotilkobling, men det kan også hende at de dropper TV-tilkoblingen helt. Problemet blir bare da at de mister hele poeng med navnet på konsollen, og må kanskje vurdere å bytte det.

De fleste andre funksjonene som for eksempel trådløsforbindelsen er ganske essensielle for konsollen, så vi håper ikke Nintendo kutter altfor mye. Om de skulle velge å lage den mer barnevennlig ved å gjøre den mer robust, kunne det nok derimot bidra til å øke salget kraftig.

Bedre Switch Online for dedikerte fans

Nikkei nevner også et rykte om at Nintendo vil lansere en forbedret utgave av Nintendo Switch Online som er rettet mot entusiaster, men de sier ikke noe mer utover det.

Ars Technica gjetter at dette kan dreie seg om tilgang til flere klassiske Nintendo-spill, og det passer godt med oppdagelsen av en liste med Super Nintendo-spill i koden til Nintendo Switch Online som vi skrev om for litt siden.

Utover det er det vanskelig å si hva Nintendo mener entusiaster har bruk for, men det mest opplagte forslaget må være stemmekommunikasjon innebygget i konsollen, takk.