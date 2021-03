Netflix prøver nå å få bukt med deling av passord

Muligheten til å bruke en konto mellom flere husstander har lenge vært et akseptert gode med Netflix, men nå har strømmegiganten fått ut fingeren og begynt å teste ut et system som forhindrer folk i å dele på godsakene.



Som først omtalt av GammaWire har en rekke Netflix-brukere fått advarsler som sier «hvis du ikke bor med eieren av denne kontoen må du skaffe deg din egen for å kunne fortsette å se», sammen med en knapp som kan brukes til å tegne eget abonnement med en 30 dagers gratisperiode.

For å kunne bekrefte at personen foran TV-en faktisk er eieren av kontoen (eller, strengt tatt, noen som vedkommende er i kontakt med) fikk disse brukerne tilbudet om å få en verifiseringskode sendt til kontohaverens e-postadresse, eller telefonnummer via SMS.



I de sjeldne tilfellene hvor noen bruker en annens konto uten at eieren vet om det vil dette selvsagt by på problemer for de som lever i sus og dus uten å betale. Men, for det store flertall, i tilfellene der man er kjent med delingen, burde ikke denne hindringen by på stort mer enn en bagatellmessig ulempe: Man må bare ta kontakt med eieren av kontoen.

Hva mener egentlig Netflix om deling av passord?

I 2016 uttalte Netflix at de ikke bare visste om at folk delte kontoer, men at de faktisk også støttet denne typen bruk, og omtalte det som noe positivt for selskapet, som regnet med at snylterne eventuelt ville skaffe seg sin egen konto. Siden strømmegiganten ser ut til å ha startet arbeidet regner vi med at «eventuelt» i praksis vil si nå.



Formålet med denne beskjeden bekreftes av The Hollywood Reporter, som har vært i kontakt med en talsperson for selskapet, og siterer: «Denne testen er designet for å sikre at folk som bruker Netflix-kontoer har fullmakt til å bruke den». Sikkerhetsproblematikken involvert i å dele passord ble også nevnt.



Per nå er denne funksjonaliteten kun i testfasten, og ifølge Netflix' talsperson dukker den kun opp i enkelte regioner, så det er ikke sikkert at vi kommer til å ende opp med restriksjoner i Norge med det første.



Samtidig er det verdt å ha i mente, hvis du er av typen som deler passordet ditt med familie og venner.

Er det farlig å dele Netflix-passordet?

Jake Moore, cybersikkerhetsspesialist hos ESET, har uttalt seg om emnet, og hvorfor folk later til å være såpass løsslupne når det gjelder deling av passord i bruk av tjenester som Netflix.



«Spør man folk som de ønsker å dele passordet til e-postkontoen sin, så sier de aller fleste 'ingen kjangs i havet!' [...] men når det gjelder medietjenester som Netflix, Amazon Prime [Video] og Spotify, så er deling av passord nokså vanlig. Det høres kanskje uskyldig ut, men siden folk bruker det samme passordet til medietjenester som de bruker til andre kontoer, så begynner det å bli mer farlig, og risikoen for at konti blir utsatt øker.»



ESET har publisert en forskningsrapport om emnet (denne kan du lese her), og fant ut at omlag en fjerdedel av personer som tok del i studien hadde delt Netflix-passordet sitt med vilje og viten. Moore påpeker den opplagte faren i å dele passord med andre er at de man deler passordet med kan videre dele det med tredjepersoner.



Moore mener likevel at det er en enkel løsning på det hele. Hvis du er bekymret for at passordet ditt har kommet på avveie og at noen har tilgang til kontoen din uten at du vet om det (hvilket forhåpentligvis ikke skjer altfor ofte). «[...] Det er imidlertid urealistisk å forvente at folk kommer til å slutte helt med å dele kontoer med hverandre, så mitt råd er at man regelmessig forandrer passordet, slik at man får bukt med at folk som i utgangspunktet ikke skal ha fått tilgang har fått det. Lager man kompliserte passord og kombinerer det med et verktøy for passordhåndtering kommer det til å redusere risikoen for å bli utsatt.»