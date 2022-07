Netflix hjelper Johnny Depp tilbake til skjermen

Netflix kommer til å være vert for Johnny Depps første nye film på over to år.



Depp, som har brukt mesteparten av 2022 på den vanskelige rettssaken omhandlende hendelser i det avsluttede ekteskapet med Amber Heard, har ikke medvirket i en spillefilm siden «Minamata», et drama som hadde premiere i 2020. Nå er det bekreftet at han skal spille i «La Favorite», der han trakterer monarken Ludvig XV av Frankrike.



Nyheten om Depp og Netflix' involvement i filmen dukket opp på nett i går (7. juli), da en Bloomberg (opens in new tab)-artikkel ymtet om at Netflix kommer til å delfinansiere og strømme den kommende Depp-filmen.



I mellomtiden fikk vi i TechRadar nyss, via en talsperson for Netflix, om at strømmegiganten ikke skal fungere som produsent, men har lisensiert strømmerettighetene til bruk på plattformen, i kjølvannet av kinopremieren.

«La Favorite» er et prosjekt i regi av det franske selskapet Why Not Productions. Filmen forventes lansert i 2023, på franske kinoer, mens Netflix tar over stafettpinnen 15 måneder etter premieren. Det er verdt å merke seg at filmen ikke vil være å finne i alle land, det vil kun være franske Netflix-abonnenter som får tilgang til historien som involverer den sagnomsuste kongen.



Den franske avisen Le Figaro (opens in new tab) publiserte nylig en del informasjon om innspillingen, som planlegges gjennomført i sommer, og som delvis vil bli filmet ved slottet i Versailles.

Stjernespekket er også resten av besetningen, kanskje spesielt Maïwenn Le Besco, kjent som kun Maïwenn i Frankrike, som vil fungere både som skuespiller og regissør i biografi-filmen om Jeanne Bécu.



Bécu, som vokste opp i fattigdom som den utenomekteskapelige datteren av en vanskeligstilt sømmerske, klatret på rangstigen i Ludvig XVs hoff og endte opp som hans siste offisielle maîtresse (elskerinne.)



Den ovennevnte skuespillerduoen får drahjelp av Pierre Richard og Noémie Lvovsky.

Kommentar: Et risikabelt trekk av Netflix?

I en samtale med TechRadar var Netflix' talsperson snar med å understreke at strømmegiganten ikke bidrar økonomisk til prosjektet, og at filmen kun vil være tilgjengelig i Frankrike. Dette er med andre ord ikke en slags omfavnelse av Depp, et arbeid som reintroduserer skuespilleren til rampelyset – men Netflix tvinner ikke tommeltotter heller.



I kjølvannet av rettssaken, som endte opp som en brutal offentlig skittentøyvask, sendt live både på TV og på nett, brukte Depp sommeren på turné sammen med rockeveteranen Jeff Beck (duoen var for øvrig innom Norge tidligere i juli.) I mellomtiden har pressen gått varm med spekulasjoner om Depps retur til skuespillervirket, og i så fall hvilket prosjekt det ville være snakk om.

I en artikkel der Depps involvement i prosjektet ble annonsert, siterte Vanity Fair (opens in new tab) en kilde innad filmindustrien, som fortalte magasinet det følgende: «Jeg tror det bare må til at et enkelt filmselskap ansetter ham. Kanskje han må lage en indie-film eller noe utenfor studiosystemet før det blir akseptabelt å ansette ham igjen.»



Det later til at Depp nå har gjort nettopp det. Det er snakk om en indie-film, filmet i Europa, langt unna rettssak og tumulter, som et første steg tilbake inn i varmen. Om Vanity Fairs kilder treffer blink med spådommen, og Hollywood nok en gang velger å ta i bruk Depp, gjenstår å se.