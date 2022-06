Nations League: Slik ser du Serbia – Norge

Det gikk hardt for seg i forrige landskamp da Norge tilintetgjorde Armenia med 9-0-seier. Ikke bare fikk nettmaskene i det armenske målet kjørt seg, men dommerfløyta gikk varm etter 24 overtramp (inkludert ett rødt.) Kveldens motstandere, Serbia, vil nok ikke bli fullt så frustrerte. De ligger tross alt 16 plasser over oss på FIFA-rankingen.

Det er likevel rimelig å anta at våre menn foreløpig ligger kunstig lavt i den internasjonale oversikten. Solbakken har knapt rukket å bli varm i trøya nå som Nations League starter opp igjen i en sesong litt utenom det vanlige. VM i Qatar 2022 krasjer med det ordinære programmet – dit Serbia sikret seg billett på bekostning av Portugal i november.

Troppen har blitt utvidet, noe Solbakken sier er i påvente skader, etter en lang og strabasiøs sesong for mange. «[...] det kan fort dukke opp noen skavanker vi må ta hensyn til underveis», sier landslagssjefen til fotball.no (opens in new tab).

Allerede nå vet vi at Gregersen og Ajer ikke er tilgjengelige for denne rundens fire kamper, grunnet skade, og Stefan Strandberg skal også være usikker, selv om han er med i troppen.

Brede Moe fra Bodø/Glimt er det nye fjeset som skal sikre forsvaret for Norge i kveld, mens resten av mannskapet har blitt med fra Armenia-kampen i mars.

Det er ingen hemmelighet at det er høye forventninger til både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, som begge har fortsatt storspillet i klubbfotballen. Spesielt mye oppmerksomhet vies Haaland, som skal spille for Manchester City fra høsten av, og som en hel verden nå følger med argusøyne.

Enkelte ser nok for seg at jærbuen vil blekne i møtet med alle forventningene, men kjenner vi Haaland rett tror vi heller sympatien bør sendes i retning Balkan. Det er en fersk og sulten City-spiller, ute etter å imponere, som entrer matta i kveld. Vi ber en stille bønn for det serbiske forsvaret nå i minuttene før kampen.

Slik ser du Serbia – Norge uansett hvor du befinner deg

Fotball er populært verden over, og det er ikke usannsynlig at du vil finne enkelte Nations League-kamper på TV uansett hvor du befinner deg i verden. Likevel, er du i utlandet og vil se de norske sendingene når kampene foregår, så er en VPN-tjeneste den beste løsningen. Bruker du en VPN-tjeneste kan du omgå de regionale geoblokkeringene som gjerne settes opp av de ulike strømmetjenestene, og du kan få med deg sendingene fra TV2 uansett hvor du befinner deg i verden.



I tillegg til å hjelpe deg med å få tilgang til strømmeinnhold, så fungerer VPN-tjenester slik at du i praksis er sikrere på nett. Den krypterte tunnelen vil for eksempel kunne beskytte deg mot usikre Wi-Fi-nettverk og andre nysgjerrige øyne. Det er helt lovlig å benytte seg av VPN-tjenester, og det kan bidra til lavere skuldre når du surfer på nett. Hvis du vil ha en full oversikt over de beste VPN-tjenestene på markedet, så kan du ta en titt på vår guide over de aller beste tilbyderne i 2021.

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske fotball-sendingene fra utlandet.

Slik ser du Nations League-kampen i Norge