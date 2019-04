Nå er det bekreftet: Borderlands 3 kommer 13. september

Gearbox Softwares lenge etterlengtede tredje oppfølger til den populære Borderlands-serien har endelig fått sin offisielle lanseringsdato, og som ryktene fra i går pekte mot, er det snakk om 13. september 2019.

Bekreftelsen kom via den offisielle Twitter-kontoen til Borderlands 3, og spillet kommer til Xbox One, PS4 og PC. Som ryktene også antydet, kommer sistnevnte versjon kun til å være tilgjengelig på Epic Games Store de første seks månedene, før det også slippes på Steam.

Spillet kan allerede forhåndsbestilles på den offisielle nettsiden, og gjør du det får du med en eksklusiv pakke med gull-skins til ulike våpen i spillet.

Gearbox har også opplyst at de vil slippe flere detaljer om spillet under et arrangement 1. mai, men inntil da må vi nøye oss med den offisielle traileren som du kan se nedenfor:

#Borderlands3 arrives on Xbox One, PS4, and PC on September 13, 2019! Tune in to the Gameplay Reveal Event on May 1st, where we'll debut the first hands-on looks! Pre-order now to get the Gold Weapon Skins Pack!

Lite er kjent foreløpig

Det er ikke mye nytt å hente fra traileren, som også ble vist frem under PAX East i slutten av mars.

Den gir oss imidlertid navnet på de fire «vault hunter»-klassene – Moze the Gunner, Fl4K the Beastmaster, Amara the Siren og Zane the Operative – i tillegg til navnet på spillets skurker The Calypso Twins.

Det kan også virke som det legges mer fokus på kamp med kjøretøy denne gangen, men utover det vet vi bare at et nytt Borderlands er på vei og det er nok for oss.