Lekkasje peker mot at Borderlands 3 slippes eksklusivt på Epic Games Store 13. september

Ifølge en ny lekkasje skal Borderlands 3 slippes 13. september og selges via Epic Games Store. Samtidig går ryktene om at dette vil være det eneste stedet der PC-utgaven blir å få kjøpt.

Den påståtte lanseringsdatoen stammer fra en tweet postet på den offisielle Borderlands 3-kontoen som i ettertid har blitt slettet. Twitter-brukeren Wario64 har postet videoen fra den offisielle tweeten på sin egen konto.

Borderlands 3 releasing on Epic Games Store (from a Twitter ad video that is now deleted) pic.twitter.com/d4v17GapWZApril 1, 2019

Som du ser kan det altså virke som lanseringsdatoen 13. september ble lekket ved en feil. I videosnutten ser vi også Epic Games Store-logoen nederst i venstre hjørne sammen med utgiver- og utviklerlogoene.

Denne siste detaljen har ført til at det spekuleres i at Epic har sikret seg enda en høyprofilert eksklusiv utgivelse, og at Borderlands 3 dermed ikke vil dukke opp på Steam.

Vi har riktignok ikke sett noe som bekrefter dette ennå, men Engadget påpeker at Gearbox-sjef Randy Pitchford har delt tre tweets som peker mot at en slik avtale kan være på gang.

As a customer, I’m happy to shop in different stores - already do! I’ve bought games from Xbox, Playstation, Switch, Steam, Origin, GOG, Humble, Uplay, Epic and other stores. To me, exclusives are fine when they come w/ advantages and when they are short – say, six months :) 2/3April 1, 2019

Spesielt det at han nevner den begrensede eksklusivitetsperioden på seks måneder er interessant og ikke minst avslørende. Pitchford nevnte også at Gearbox er interessert i spilling på tvers av plattformer, og la til:

– Vi mener at støtte for flere plattformer er en forutsetning, og Epics eksisterende støtte for slik spilling kan være til stor hjelp for oss.

Samtidig sa ikke Pitchford noe endelig om saken, og han understreket at det til slutt og sist er utgiver 2K Games avgjørelse å ta.

Pitchford har imidlertid også tidligere uttrykt sin støtte for Epic på Twitter. Som vi også har nevnt i vår artikkel om nyheter rundt Borderlands 3, uttalte han allerede i desember i fjor at han gjerne vil støtte Epic Games Store.

(I’ve been asked a lot about it today. To add more color: Our friends at Epic are great people who care about the health of our industry and the value of creators big and small. Their leadership on this front is welcome and due.)December 5, 2018

Sannsynligvis ikke en spøk

Observante lesere kan også ha lagt merke til at både den slettede tweeten og videoen dukket opp i går, altså på 1. april.

Likevel ser ikke dette ut til å være en spøk, både på bakgrunn av Pitchfords kommentarer og på grunn av det faktum at alt ble fjernet så raskt. Ikke minst ville det jo være et ganske dårlige aprilspøk, men samtidig ganske effektivt som et markedsførings-stunt.

Uansett kan vi ikke være sikre på at verken lanseringsdatoen eller eksklusiviteten er helt holdbar informasjon, men det er ikke sikkert vi trenger å vente så lenge på å få det bekreftet heller – Gearbox har nemlig varslet at de vil slippe mer informasjon om spillet torsdag denne uka.

Pitchford slapp for øvrig noe informasjon om Borderlands 3 sammen med en ny trailer under en presentasjon under PAX i forrige uke.