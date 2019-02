Motorola-sjef sier at selskapet jobber med en brettbar telefon

I et nytt intervju med en av sjefene i Motorola kommer det frem at selskapet jobber med en brettbar mobil, og at de ikke har tenkt til å lansere den senere enn konkurrentene.

Om det betyr at den kommer i år eller eventuelt neste år er uklart, men alle ryktene rundt selskapets planer for en slik telefon ser dermed ut til å være bekreftet.

– Det er lenge siden vi begynte arbeidet med en brettbar telefon, og vi har gått gjennom mange revisjoner, sier global nestsjef for produkter Dan Dery til Engadget.

Wall Street Journal meldte tidligere i år at Motorola jobbet med en slik telefon. Der kom det også frem at de skal gjenbruke Razr-navnet og at telefonen vil koste rundt 1500 dollar eller opp mot 13.000 norske kroner. Det ble også påstått at telefonen skulle slippes innen februar, men det har altså ikke skjedd.

Dery verken bekreftet eller avkreftet detaljene fra Wall Street Journal-saken, og han nevnte heller ikke Razr-navnet. I stedet ga han en del ganske vage kommentarer om ulike aspekter ved telefonen.

To skjermer, eller kanskje tre?

Mange av uttalelsene til Dery kom i form av hypotetiske utsagn. For eksempel sa ha at «hvis Motorola jobber med en brettbar telefon, så ville de ikke plassert skjermen på utsiden», og begrunnelsen skal være at en skjerm plassert på utsiden er utsatt for riper.

Det kan altså virke som selskapet fokuserer på en telefon som foldes innover på samme måte som Samsung Galaxy Fold, men vi vet ingenting om hvor lik Motorolas nye telefon vil bli utover det.

I Engadget-saken kommer det også frem at Motorola jobber med å lage en enhet med to hengsler og tre skjermflater, men Dery understreker at dette er for teknisk krevende for deres første brettbare telefon.

Men nøyaktig når kommer den til å dukke opp? Ifølge Dery har Motorola «ingen planer om å lansere sin telefon senere enn de andre», og med salgsstart for Galaxy Fold i april og Huawei Mate X en gang i løpet av sommeren, betyr det at Motorola må være raske om de skal henge med.