Microsoft åpner to datasenterregioner i Norge

Det har i løpet av 2019 vært en mye snakk om Googles oppkjøp av giganttomter i Skien i forbindelse med utbygging av nye datasentre. Noe som har fått mindre fokus er at Microsoft i relativ stillhet har bygget ikke bare ett, men to hele regioner med datasentre på norsk jord. I dag markerte Microsoft åpningen av disse.

Selskapet har i løpet av de siste månedene sakte men sikkert begynt implementeringen av to datasenterregioner med baser i henholdsvis Oslo og Stavanger, men bruken åpner ikke for vanlige dødelige før senere i måneden – nærmere bestemt 19. november.

Et knippe norske virksomheter har dog tjuvstartet samarbeidet med Microsoft, og tar per i dag i bruk den nye lokale skyløsningen. Størrelser som Equinor, Altinn, DNB og Posten er godt i gang i den norske Microsoft-skyen, mens minst et tjuetalls andre skal per nå være på vei inn.

Vyer om ekstreme datamengder

I begynnelsen er det kun den basale Azure-plattformen som tilbys i de norske datasenterregionene, men i løpet av 2020 skal blant annet Office 365, Dynamics 365 og Microsoft Power Platform implementeres. For de aller fleste bedrifter vil det likevel være skreddersydde løsninger som krever ekstrem ytelse når det gjelder lagring og prosessering som kommer til å være mest interessant.

I anledning åpningen fikk Microsoft Norge besøk av president i Microsoft, Brad Smith, og amerikaneren hadde ekspansive vyer å tilby en sal full av håpefulle nordmenn: «Vi er nødt til å strebe etter gjennombrudd i hvordan data lagres» bedyrte Smith, og utdypet: «[...] for om vi fortsetter å lagre data på samme måte som vi gjør i dag, i en digital form på harddisker eller servere, vil vi aldri kunne holde følge med mengden data planeten kommer til å generere over det neste tiåret.»

Smith forklarte videre: «Du kommer til å se oss fortsette å gjøre investeringer som kommer til å føre til gjennombrudd i optisk lagring, og i siste instans DNA-basert lagring og andre teknikker som også vil finne vei til Norge.»

Norsk animasjon i front

Qvisten Animation AS, det norske animasjonsstudioet som står bak filmer som «Kaptein Sabeltann og den magiske diamant» og «Knutsen & Ludvigsen og det store dyret», er en av de aller første kundene som skal over på den lokale datasenterregionen i Oslo-området. Andreas Aanerud, Chief Technology Officer for selskapet, er meget begeistret for potensialet som ligger i et lokalt datasenter.

Filmskaperne fra hovedstaden er allerede storforbrukere av ekstern prosessorkraft i skyen, noe som har vært helt avgjørende for å kunne konkurrere med de store utenlandske navnene.

«Hvordan skal vi som norsk bedrift kunne konkurrere mot 'Frost 2' fra Disney med våre Sabeltann-filmer?» spør Aanerud retorisk. «Vel, veldig mye er takket være skyen, Azure og Pay-As-You-Go-modellen. Vi har nesten ingen up-front-kostnader og får tilgang til store maskiner og regnekraft nok til å kunne generere bildene våre.»

Bladservere i rack hos Microsoft. (Image credit: Microsoft)

Det neste store er likevel ekstremt lav latenstid og jobbing i sanntid over internett. «Tenk selv, en animatør som skal lage munnbevegelsene til en karakter, men synkront med lyden. Da har vi ikke råd til å ha latency.» forklarer Aanerud. «I dag har vi 21-27 millisekunder fra oss til Azure West Europe. Det å ha et datasenter i Oslo vil forhåpentligvis gi oss en latency nede i 4-7 millisekunder. Da åpner det seg helt nye spilleregler vedrørende arbeidsstasjoner.»

Håpet er med andre ord å slippe å kjøpe prosesseringskraft lokalt, men å ha datamaskinene 3D-modellererne og animatørene jobber på i skyen hos Microsoft. Dette er kun mulig med korte avstander og lokale datasentre, og er slett ikke noe forbeholdt bedriftsfiffen. Hvem som helst kan i praksis kan leie ekstrem prosesseringskraft fra Microsoft og ta det i bruk som om maskinvaren satt i en hvilken som helst hjemme-PC, noe som er godt nytt for små og mellomstore bedrifter over det ganske land.