Mercedes slipper nye bilder av Hyperscreen i elbilen EQS

Mer informasjon om elbilen Mercedes EQS ble nylig annonsert av den tyske bilgiganten, og med det har vi fått et godt innblikk i teknologien på innsiden av bilen, samtidig som det bekreftes en særdeles god rekkevidde.



Den helelektriske sedanen EQS vil være den første bilen fra merket som kan kjøpes med Mercedes Hyperscreen, en enorm midtplassert skjerm, når den ruller av produksjonslinjen senere i år (norsk pris er per nå ukjent, men dette blir ikke en billig bil.)

Den enorme skjermen ble annonsert under den virtuelle CES 2021-messen som foregikk i starten av januar i år. Den 56 tommer store Hyperscreen-modellen strekker seg fra side til side i EQS og har to innebyggede turbin-inspirerte luftehull samt tre separate skjerm-deler.



Hvis du ikke fikk med deg nyheten i januar, er kortversjonen at man med Hyperscreen får en hovedskjerm på 17,7 tommer, en passasjerskjerm på 12,3 tommer og en instrumentskjerm, også denne på 12,3 tommer – alle OLED.



Systemet tar i bruk Mercedes' MBUX-brukergrensesnitt, og alt kjøres på en prosessor med åtte kjerner og 24 GB RAM. Mercedes sier at dette er den mest intelligente skjermen de noensinne har integrert i en bil. Skjermen støtter forresten også Apple CarPlay og Android Auto (som nylig offisielt ble tilgjengelig i Norge.)



Du kan se hvordan Hyperscreen ser ut, sittende inni en Mercedes EQS, på bildene nedenfor.

Bilde 1 av 6 (Image credit: Mercedes-Benz) Bilde 2 av 6 (Image credit: Mercedes-Benz) Bilde 3 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 6 (Image credit: Mercedes-Benz) Bilde 5 av 6 (Image credit: Mercedes-Benz) Bilde 6 av 6 (Image credit: Mercedes-Benz)

Trenger ikke å være stillegående

Mercedes har også utviklet et trekløver lydkonsepter for EQS. Elektriske biler er som kjent langt mer stillegående enn sine bensin- og dieseldrevne konkurrenter, dermed leter de fleste bilprodusenter etter nye måter å gi auditiv feedback til sjåfører.



Mercedes har kommet frem til tre ulike konsepter (som de kaller «sound worlds»): Silver Waves (som er enkel og ren, ifølge Mercedes), Vivid Flux (som skal være rettet mot de teknisk anlagte) og Roaring Pulse (for de som liker kraftige maskiner).



Disse lydene spilles av via 15 høyttalere som befinner seg på ulike steder i førerhuset, slik at en slags auditiv 3D-verden skapes. Lydene skal respondere på kjøremodusen og være situasjonsbetonte. Hvis du kjører sakte i komfort-modusen i byen, for eksempel, vil lydene være minimale. Skifter man derimot til sportsmodusen og trykker klampen i bånn vil det lydmessige ta seg opp.

Noen volumkontroll på disse lydene får man derimot ikke, så du er nødt til å klare deg med det dynamiske volumet EQS bestemmer seg for å gi deg – men det finnes likevel gode nyheter for alle som plages av slikt, og det er at du kan skru av lydene helt.



Mercedes EQS skal få flere valgmuligheter når det gjelder disse lydverdenene i fremtiden, og selskapet bekrefter at disse kommer til å legges til via trådløse oppdateringer.

Aerodynamikk som setter rekorder

Mercedes har også gitt oss mer inngående informasjon om spesifikasjonene til EQS. Det ble tidligere i år sagt at EQS kommer til å kunne tilby en rekkevidde på 700 km ved én enkelt lading, men dette har nå blitt oppdatert til 770 km ved enkelte modeller. Dette gjør at EQS later til å bli svært konkurransedyktig sammenlignet med allerede eksisterende elektriske biler.



En av grunnene til at EQS kan skilte med en såpass imponerende rekkevidde er at den har en verdensrekord i aerodynamikk. Dette er den første masseproduserte bilen som har en såkalt Cd-verdi (mål på luftmotstand) på 0,20.

EQS skal etter hvert være å finne i modeller med ren bakhjulstrekk eller firehjulstrekk, og batteristørrelsene vil være på 90 kWh og 107,8 kWh, og ha støtte for hurtiglading på 200 kW (300 km på 15 minutter). Toppfarten begrenses til 210 km/t.



Hvordan lydene og skjermen kommer til å passe inn med kjøreopplevelsen gjenstår å se, men det kan bli en spennende høst for alle teknologientusiaster som planlegger bilkjøp.