Mavic 3 Pro kan bli den første dronen fra DJI med tre kameraer

Det har vært et stille år for DJI-droner så langt, men nye lekkasjer tyder på at en Mavic 3 Pro snart kan dukke opp med en ny og spennende egenskap – tre kameraer. Den pålitelige DJI-lekkeren @DealsDrone lastet opp et bilde på Twitter som viser det som ser ut til å være den offisielle emballasjen til nye Mavic 3 Pro, der det later til at den vil leveres sammen med den dyre DJI RC Pro-kontrolleren.

Bildet stemmer godt med tidligere bilder som nylig er blitt delt av den samme lekkeren. Det viser en gimbal-stabilisert kameramodul med tre separate objektiver. Hvis dette stemmer, vil den kommende modellen bli DJIs første forbrukerdrone med tre innebygde brennvidder. Den nåværende modellen DJI Mavic 3 har to objektiver (med brennvidder på 24 mm og 162 mm).

Men hvorfor bruke tre kameraer? Dette vil gi fotografer og filmskapere noe av den allsidigheten man allerede får med de beste speilløse kameraene eller de nyeste mobilflaggskipene. Noe som ennå er uklart, er nøyaktig hvilke brennvidder de tre kameraene vil skilte med.

Lekkasjen fra @DealsDrone antyder at det tredje kameraet vil støtte 3x zoom. I så fall vil DJI Mavic 3 Pro få et hovedvidvinkelkamera med 4/3-tommers CMOS-sensor og et 24 mm-objektiv, et sekundært teleobjektiv med 162 mm g en 1/2-tommers CMOS-sensor samt et tredje kamera med en brennvidde på rundt 70 mm.

Dette er imidlertid langtfra bekreftet. En annen mulighet ble lagt frem av den kjente DJI-lekkeren @OsitaLV allerede i august 2022. Der ble det antydet at en kommende Mavic-drone vil kunne skulte med et tredje kamera på 50 mm med en 1-tommes sensor.

Uansett ser det i det minste ut til at DJI Mavic 3 Pro vil gi oss et ekstra alternativ sammenlignet med DJI Mavic 3. Dette kan bidra til å løfte frem detaljer i motivet som ikke krever det lange 162 mm teleobjektivet, og det skulle egne seg bedre enn en digital zoom gjennom hovedkameraet.

Selv om lekkasjene ikke nevner en mulig lanseringsdato for DJI Mavic 3 Pro, pleier tidlige bilder lanseringsbilder av emballasjen å dukke opp noen uker i forkant av den offisielle lanseringen. En annen pålitelig DJI-lekke ved navn @JasperEllens har antydet at dronen vil komme i butikkene veldig snart.

Verdens mest allsidige drone?

DJI Mavic 3 (over) har to kameraer (24 mm vidvinkel og 162 mm teleobjektiv), men Mavic 3 Pro ventes å kunne skilte med et ekstra objektiv som legger seg mellom disse to brennviddene. (Image credit: DJI)

Vi er vant med at de beste kameramobilene byr på minst tre kameraer, så det er hyggelig å se at også DJI-dronene begynner å tilby denne typen allsidighet – med den fordelen at man får gimbal-stabilisering og større sensorer enn på en vanlig mobiltelefon.

Selv om det er fullt mulig å navigere dronen nærmere motivet for å hente ut flere detaljer, lar større bremnnvidder deg gjøre dette uten å måtte flytte på dronen. Dermed er det også enklere å forholde seg til lokale dronebestemmelser som krever at du holder en viss avstand fra mennesker, bygninger og anlegg.

På den nåværende DJI Mavic 3-modellen er det et ganske stort gap mellom dens 24 mm-objektiv og teleobjektivet på 162 mm. Du kan veksle mellom disse to ved å benytte hybrid digital zoom, men dette forringer bildekvaliteten. Ved å få et alternativ som legger seg mellom de to eksisterende kameraene, vil Mavic 3 Pro bli en utrolig mangesidig enhet for luftfotografering.

Men slikt koster, naturligvis. Mavic 3 classic hadde en lanseringspris på 16 490 kroner, mens DJI Mavic 3 Cine Premium Combo-pakken har lagt seg i overkant av 50 000 kroner.

Med et ekstra objektiv og potensielt andre nye funksjoner, kan vi vente oss at basispakken med DJI Mavic 3 Pro blir temmelig dyr. Dermed kan den havne i en kategori som bare henvender seg til profesjonelle brukere. Den burde uansett bli billigere enn DJI Inspire 3, som det også går rykter om at kan dukke opp på omtrent samme tid, skal vi tro de seneste lekkasjene.