Eve tar i bruk Matter and Thread til et bredt utvalg av av smarthusenheter, og avduker en ny kolleksjon og teknologioppdateringen på IFA 2022 (opens in new tab) i Berlin.

Matter (opens in new tab) er en ny tilkoblingsstandard for smarthus som støttes av alle de store aktørene Apple, Samsung, Amazon og Google, og som skal forenkle tilkoblingen og samhandlingen mellom de ulike enhetene.

Tanken er at når du skal ut og skaffe deg en ny smartlysbryter, et kamera eller en ringeklokke, ikke lenger trenger å sjekke om de støtter Apple Home Kit eller Alexa. Da skal du bare se etter om den støtter Matter.

Så langt har det imidlertid vært få produkter som har støtter Matter og dens mesh-kommuniserende ryggrad Thread. Det har stort sett handlet om Eve, men nå blir det andre boller.

Selskapet avduket og demonstrerte en samling av nye og oppdaterte produkter som i første omgang vil støtte Thread, som erstatter Bluetooth-sammenkobling med et Wi-Fi-basert nettverk. Eves eksisterende utvalg med Apple-støtte, som inkluderer Eve lysremser, skal få en fastvareoppdatering i år som vil gi støtte for plattformer fra Amazon, Google og Samsung.

Matter vil også kunne vise sine fleksible muskler gjennom en rekke nye Eve-produkter, blant annet de nye Eve MotionBlinds, som er utviklet i samarbeid med Coulisse. Ifølge Eve skal disse persiennene være de første smartpersiennene som støtter Thread, og senere også Matter.

Eve MotionBlinds vil bli tilgjengelige i variantene HoneyComb og Roller. Førstnevnte blir bare tilgjengelige i Europa, mens Roller vil leveres globalt. Ettersom disse produktene bare selges av forhandlere, var prisen ikke tilgjengelig.

Eve MotionBlinds (Image credit: Eve)

De vil fungere sammen med en ny Eve Shutter Switch, som også vil gi ny smartfunksjonalitet til eksisterende persienneløsninger. Bryteren blir tilgjengelig i desember med en pris på ca. 100 USD. Den vil forhandles av Eve i flere europeiske land.

Eves tredje generasjons Lightswitch, som kan legge til smart funksjonalitet til enhver lyskilde, får også Thread- og senere også Matter-oppdateringen. Som en Thread-basert enhet kan bryteren også fungere som en ruternode for andre Matter-enheter. Den vil være tilgjengelig fra og med oktober for rundt 50 USD.

Eve har også avduket en White Edition av sitt eksisterende Eve Outdoor Cam. Det får en pris på ca. 250 USD, og støtter Thread – og snart også Matter.

Apple-entusiaster får en tjuvstart i all ståheien som omgir Thread and Matter. Eve begynte med eksklusiv støtte for Apple HomeKit, og med Matter kommer det også støtte for andre tredjepartsplattformer. Det kommer en Android Eve-app senere i år.

Eve Outdoor Cam White (Image credit: Eve)

Kommentar

Det er sannsynlig at Eves Matter-kunngjøring bare er starten på et betydelig sprang for den nye smarthusstandarden. Eve ser ut til å ha fått et forsprang ved å raskt bygge inn og oppdatere eksisterende enheter for den avgjørende nettverksprotokollen Thread. Du kan vente deg at andre smarthusprodusenter raskt følger etter.

Det er sjelden at en teknologi har så bred støtte på tvers av typiske konkurrenter som Apple, Google og Amazon. De har en tendens til å velge sine egne kommunikasjonsplattformer eller velge mindre benyttede varianter som Zigbee.

Dermed kan CES 2023 bli proppfullt av produkter som støtter Thread og Matter – og sparke igang en samhandlingsrevolusjon vi ikke har set maken til.

Den andre fordelen med at Eve kommer i forkant av denne utivklingen, er at disse produktene kan være i publikums hender før slutten av dette året, noe som betyr at forbrukere vil bruke dem i virkeligheten. Det vil være en avgjørende test for Matter. Hvis alt går på skinner, vil 2023 sannsynligvis være gjennombruddsåret for Matter-støttende enheter fra Apple, Google, Samsung, Amazon og alle deres støttende partnere for smarthjemenheter.

IFA 2022 (opens in new tab) er det største teknologi-arrangementet i Europa. TechRadar er i Berlin for å gi deg alle de spennende nyhetene fra messen.