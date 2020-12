Mange iPhone-brukere opplever nå ekstremt batteriforbruk med iOS 14.2

For en måned sendte Apple ut iOS 14.2 til en rekke telefoner, alt fra iPhone 12 til iPhone 6S, men oppgraderingen ser ikke ut til å ha gått like knirkefritt som selskapet håpet på – mange brukere opplever nå problemer med at batteriet blir brukt i en heseblesende fart, og synderen skal være den nye programvaren.



Som MacRumors skriver i en ny artikkel, skal brukere på Reddit og utviklerforumet til Apple nylig ha begynt å lukte lunta til batteriproblemene på iPhone-modeller som kjører 14.2. En hel rekke enheter ser ut til å miste bruke opp batteritiden raskere enn tidligere.



Det ser ikke ut til å være en programvarefeil som rammer hver eneste iPhone, men eldre modeller, inkludert iPhone X og iPhone 11 ser ut til å være i overtall – men det nevnes også at en iPhone 12 Pro Max har samme problem.

Apple har ennå ikke sagt noe offentlig om feilen, men det er vanskelig å få noe godt inntrykk av omfanget per nå. Hvis det trengs en programvareoppdatering for å få bukt med problemet, så pleier Apple likevel å være raskt på pletten med relevant feilretting.

Plutselig tung bør

En iPhone 11-bruker sier at han må lade telefonen tidlig på ettermiddagen for å holde følge med batteriforbruket, mens hen tidligere hadde omlag 40 % kapasitet igjen når hen la seg. Andre sier at de har iPhone-modeller som blir varme (noe som tyder på en prosessor som jobber mer enn den skal) når de utfører helt hverdagslige oppgaver, som eksempelvis å surfe på nettet.



I diskusjonen som nå raser i diverse fora blir alt fra å fjerne widgets til COVID-19-spore-apper foreslått som mulige løsninger på problemet. Likevel virker det som om iOS 14.2 er den ene faktoren som er felles for alle med problemet.

Selv om flesteparten av problemene som nevnes involverer iPhone-enheter, så ser det ut til at enkelte iPad-modeller også har samme problem, og i disse tilfellene er iPadOS 14.2 fellesnevneren. Et innlegg nevner en iPad Pro fra 2018 som lider av det samme batteriproblemet, selv når flymodus er påslått.



Dette er ikke første gangen en iOS 14-oppdatering har hatt problematiske innvirkninger på batteritiden til personer med iPhone-modeller: Når programvaren først ble lansert rapporterte enkelte brukere som brukte både iPhone og Apple Watch sammen at batteritiden hadde blitt dårligere. Den offisielle løsningen den gang var å gjenopprette til fabrikkinnstillinger på begge enhetene.