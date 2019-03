Mad Box er en ny konsoll som skal konkurrere med Xbox og PlayStation

Er det plass til enda en spillkonsoll på markedet? Det virker i hvert fall som spillstudioet bak Project CARS og Need for Speed: Shift mener det.

Sjefen for studioet, Ian Bell, har nemlig annonsert på Twitter at en konsoll han omtaler som «Mad Box» skal være på vei. Vi vet ikke stort utover dette, men tanken på enda en spillkonsoll med ytelse som kan konkurrere med PS5 og Xbox Two er nok til å vekke oppmerksomheten vår.

What is the Mad Box? It's the most powerful console ever built... It's literally 'Mad'... You want 4k, you want VR at 60FPS? You want a full engine for free to develop your games on it? You have it.January 2, 2019

Hva er Mad Box?

Mad Box er en proprietær spillkonsoll på linje med Xbox og PlayStation.

Navnet skal stå for «Media Arts Development Box», og kan også henspille på Madness Engine som er spillmotoren Slightly Mad Studios bruker til å utvikle spillene sine.

Tweeten omtaler den nye konsollen som den sprekeste noensinne, en betegnelse som foreløpig har vært forbeholdt Microsofts sprekeste konsoll Xbox One X. Vi må også regne med at denne konsollen vil bli overgått av selskapets kommende toppmodell som er ventet lansert i 2020.

Hva betyr det for deg?

Alt vi egentlig vet om spesifikasjonene til Mad Box foreløpig, er at den vil støttte 4K-oppløsning og VR.

4K må kunne forventes av en konsoll i dagens marked, etter hvert som spillere ønsker seg stadig bedre grafikk og mulighet til å utnytte 4K-oppløsningen til TV-ene de har kjøpt.

Tweeten lover også VR i 60 fps, men Ian Bell har senere kommentert at det er snakk om 60 fps per øye, noe som betyr at konsollen vil klare 120 fps totalt. Dette er viktig for at VR-opplevelsen skal bli god, det er på linje med PlayStation VR som også takler 120 fps og bedre enn HTC Vive og Oculus Rift som klarer 90 fps.

Med tanke på Slightly Mad Studios erfaring med spillutvikling, så kan vi se for oss at de vil levere fantastisk grafikk og en konsoll som takler høyoppløst VR-spilling, og i en kommentar til Variety bekrefter Bell at de utvikler konsollen for å være kompatibel med alle de store VR-headsettene. Dette er noe verken Xbox eller PlayStation kan skilte med.

Samtidig er faren stor for at det blir vanskelig å konkurrere med Sony og Microsoft, og Mad Box kan ende opp som en konsoll uten publikum som ingen er interessert i å utvikle spill for.

Blir Mad Box noe av?

Spørsmålet vi må stille oss er hvordan Slightly Mad Studios skal klare å realisere et slikt prosjekt.

Lanseringen virker litt som den kommer ut av det blå, og vi hadde heller ventet noe slikt fra en godt finansiert spillavdeling hos et selskap som Amazon eller Google fremfor en moderat suksessfull bilspillutvikler.

Vi vet heller ikke noe konkret om når denne konsollen skal slippes utover en vag tre års tidslinje, noe som burde bety at den vil slippes et år inn i livsløpet til de kommende Xbox og PlayStation-konsollene.

Vi er redde for at det blir med snakket og at denne konsollen aldri blir en realitet, men vi tar mer enn gjerne feil i dette tilfellet.