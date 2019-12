MacBook Air (2018)-tester avslører 28 % høyere ytelse enn hos fjorårets modell

Apple annonserte MacBook Air (2018) tirsdag 30. oktober, og ikke lenge etter dukket det opp testresultater som viste at det er en merkbar forskjell mellom 2017-modellen og årets – men noen vil nok mene at forspranget den nye modellen har fått ikke er stort nok.

Geekbench, en test brukt av mange (oss inkludert) for å teste mengden prosessering en enhet klarer, viser at nye MacBook Air (2018), som har Retina-skjerm og en Intel Core i5-prosessor av åttende generasjon med to kjerner, klarer 4248 poeng i enkeltkjerne-testen og 7828 i flerkjerne-testen.

Som 9to5Mac observerer, dette er henholdsvis rundt 27 % og 28 % raskere enn enkeltkjerne- og multikjerneskåren til MacBook Air (2017).

Dette betyr at man helt klart kommer til å oppleve bedre ytelse om man går for nye MacBook Air fremfor fjorårets modell, selv om enkelte kanskje blir skuffet over at hoppet fremover ikke er like drastisk som de hadde håpet på.

Ytelsesprofil

MacBook Air (2018) yter 20 % bedre enn 12-tommers-MacBook-modellen i enkeltkjernetesten i Geekbench, og 17 % bedre i multikjernetesten.

9to5Mac sammenlignet også skåren den nye modellen fikk med de til MacBook Pro uten Touch Bar (2017), denne fikk omtrent det samme som nye MacBook Air i enkeltkjernetesten, men var omtrent 16 % raskere enn MacBook Air i multikjernetesten.

Likevel er det slik at MacBook Pro (2017) er omtrent 1500 kroner dyrere enn MacBook Air (2018), hvilket gjør at de nyere Mac-modellen til et langt mer besnærende kjøp.

Mot nye MacBook Pro (2018) har selvsagt MacBook Air (2018) ingen sjanse, der multikjerneskårene ligger omtrent på det dobbelte i favør Pro-modellen. Dette er ikke spesielt overraskende, i og med at MacBook Pro er langt dyrere, og laget først og fremst til profesjonell bruk.

Selv om Geekbench (og andre tester, for den saks skyld) ikke viser hele bildet når det gjelder ytelse, så er disse testene i det minste en indikasjon på hvor MacBook Air (2018) kommer til å plassere seg ytelsesmessig i forhold til resten av MacBook-familien.

Vi kommer til å ha en fullstendig test av MacBook Air (2018) klar til neste uke, og der kommer vi til å ta en nærmere titt på hva slags ytelse man kan forvente av Apples seneste bærbare maskin.