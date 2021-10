Kvalifisering, VM i Qatar 2022: Slik ser du Norge – Montenegro

Norge har holdt en jevn oppadgående kurve i kvalifiseringsspillet mot VM i Qatar i 2021. Ødegaard har befestet sin stilling som offensiv indreløper og vi har fått et par defensive kraftkarer på midten i Mathias Normann og Morten Thorsby, som har fått med seg litt (henholdsvis) russisk og italiensk figther-mentalitet inn på det norske landslaget.



Spissene fikk kommet seg ordentlig i gang (selv om vi ligger langt bak Nederland i målforskjell), og vi satt igjen med godfølelsen etter at Latvia, og spesielt Gibraltar, ble ettertrykkelig knust.



Men nå er det ikke mye igjen av trua. Det er krise på det norske landslaget. Spiller etter spiller har måttet melde avbud, og per 8.oktober er vi oppe i hele 10 skader. Ståle Solbakken har måttet gjøre massive forandringer i alle ledd, og den eneste internasjonale stjernen igjen på banen er Martin Ødegaard.



Vi skal ikke krisemaksimere, det er ikke mangel på mannskap som ønsker å gjøre jobben med flagget på trøya, men tiden har vært knapp, og det tar tid å spille nye spillere inn i et system. Vil vi få en ny «reservelandslagstriumf» (som i fjor, mot Østerrike), eller snubler vi på oppløpssiden mot Montenegro? Det får vi svaret på i kveld, klokken 20:45.

Norge – Montenegro, VM i Qatar 2022 Dato: Mandag den 11. oktober Arena: Ullevaal Stadion, Oslo, Norge Norsk TV-kanal: TV2 Se kampen på nett: TV2 Play Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt

Skadene gjorde oss på ingen måte hjelpeløse mot Tyrkia på fredag, men man skal på ingen måte undervurdere Montenegro, som på tross av sitt ekstremt beskjedne folketall (vi er nærmere ni ganger så mange mennesker i Norge) nettopp har spilt på seg selvtillit med en knusende 0-3-seier over Gibraltar.



Med fredagens seier ser gruppen igjen mer åpen ut for miniputtnasjonen ved Adriaterhavet. De ligger tross alt bare tre poeng bak Norge, og vil utvilsomt jakte andreplassen i gruppe G med en viss intensitet, vel vitende om at kvelds kamp kan bli avgjørende.

Nye fjes på landslaget denne samlingen inkluderer Marius Lode (forsvar), Fredrik Aursnes, Iver Tobias Rørvik Fossum, Dennis Tørset Johnsen (alle midtbane), Veton Berisha og Ohikhuaeme Anthony Omoijuanfo (angrep), i tillegg til Sten Michael Grytebust og Viljar Røsholt Myhra, som står i kø bak Nyland i mål.



Det betyr at vi fortsatt har et relativt intakt forsvar (Ajer som eneste skadde), men at det fra midtbanen og oppover potensielt blir en hel del rokeringer.



Helt på topp ligger det aller verst an, gitt at både Haaland, King og Sørloth er ute, og med totalt tre angripere i troppen (kontra fire forrige samling) kan det bli prekært om en av spydspissene ikke har dagen. Mot Tyrkia spilte vi 4-3-3, der Thorstvedt fikk prøve seg som falsk nier med Moi og Hauge som makkere på topp. Innbytter Berisha fikk knapt med tid på slutten av omgangen, men kan vise seg som en joker i kveld, om vi trenger mer press i sisteleddet.

Slik ser du kvalifiseringen til fotball-VM i Qatar 2022, uansett hvor du befinner deg

Fotball er populært verden over, og det er ikke usannsynlig at du vil finne kvalifiseringsspillet på TV uansett hvor du befinner deg i verden. Likevel, er du i utlandet og vil se de norske sendingene når kampene foregår, så er en VPN-tjeneste den beste løsningen. Bruker du en VPN-tjeneste kan du omgå de regionale geoblokkeringene som gjerne settes opp av de ulike strømmetjenestene, og du kan få med deg sendingene fra TV2 uansett hvor du befinner deg i verden.



I tillegg til å hjelpe deg med å få tilgang til strømmeinnhold, så fungerer VPN-tjenester slik at du i praksis er sikrere på nett. Den krypterte tunnelen vil for eksempel kunne beskytte deg mot usikre Wi-Fi-nettverk og andre nysgjerrige øyne. Det er helt lovlig å benytte seg av VPN-tjenester, og det kan bidra til lavere skuldre når du surfer på nett. Hvis du vil ha en full oversikt over de beste VPN-tjenestene på markedet, så kan du ta en titt på vår guide over de aller beste tilbyderne i 2021.

