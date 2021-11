Kvalifisering, VM i Qatar 2022: Slik ser du Norge – Latvia

Norge har holdt en jevn oppadgående kurve i kvalifiseringsspillet mot VM i Qatar i 2021. Ødegaard har befestet sin stilling som offensiv indreløper og vi har fått et par defensive kraftkarer på midten i Mathias Normann og Morten Thorsby, som har fått med seg litt (henholdsvis) russisk og italiensk fighter-mentalitet inn på det norske landslaget.



Spissene fikk kommet seg ordentlig i gang (selv om vi ligger langt bak Nederland i målforskjell), og vi satt igjen med godfølelsen etter at Latvia, og spesielt Gibraltar, ble ettertrykkelig knust, tidligere i gruppespillet.



Før foregående runde var det likevel ikke igjen mye av trua. Det var krise på det norske landslaget. Spiller etter spiller måttet melde avbud i forkant av landslagssamlingen, og per 8.oktober var vi oppe i hele 10 skader. Ståle Solbakken hadde en ekstrem jobb fremfor seg, men klarte med bravur å håndtere motbakkene.



Vi klarte uavgjort mot Tyrkia med en 4-3-3 der Kristian Thorstvedt var lengst frem i en trio som også inkluderte Mohamed Elyounoussi og Jens Petter Hauge – et system som fungerte over all forventning. Mot Montenegro kjørte vi en mer tradisjonell 4-4-2 med Thorstvedt som spydspiss nok en gang, hvilket førte til tomålsseier og en fortsatt teoretisk sjanse til å vinne gruppa.

Norge – Latvia, VM i Qatar 2022 Dato: Lørdag den 13. november Arena: Ullevaal Stadion, Oslo, Norge Norsk TV-kanal: TV2 Se kampen på nett: TV2 Play Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt

Mot Latvia og Nederland har Solbakken igjen måttet ta ut et lag uten Braut Haaland, men til gjengjeld er både Joshua King og Alexander Sørloth tilbake, som fint skal klare å bemanne fortroppen sammen med Thomas Lehne Olsen, som potensielt spiller sin første landskap i løpet av de nærmeste dagene.



I slutten av oktober fikk Patrick Berg tilbakemelding fra MR-undersøkelsen i kjølvannet av skaden han pådro seg mot Goset, og det ble klart at han ikke fikk spille for Bodø/Glimt i returoppgjøret mot Roma. Kjetil Knutsen og kompani klarte likevel brasene, men Berg uteblir også fra kampene mot Latvia og Nederland.



Helt uten nordnorsk hjelp i VM-kvaliken blir Norge ikke, for nå er det Ola Solbakkens tur. Etter å ha storspilt i Serieligaen (og Tippeligaen) gjør han seg nå klar for sin første landskamp, og forventningene er store.



Andre nye fjes på banen inkluderer Mathias Normann og Fredrik Midtsjø (begge skadet forrige runde) og Anders Trondsen, så nå burde vi være i stand til å skape dugelig med terror i midtbaneleddet – hvilket bør komme svært godt med.

