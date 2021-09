Kvalifisering, VM i Qatar 2022: Slik ser du Nederland – Norge

På tross av tildels massiv kritikk mot manglende storspill fra Norges side, klarte landslaget å sikre seks poeng på de foregående (og første) tre kampene i kvalifiseringsspillet i forkant av VM i Qatar 2022. Nå er det opp til Ståle Solbakken og de norske gutta å imponere mot Nederland.



Seks poeng høres kanskje ikke så ille ut, men med to seiere og ett tap ligger Norge på en foreløpig fjerdeplass i gruppe G, bak Tyrkia, Nederland og Montenegro (de to sistnevnte står også med seks poeng). Sverige, Sveits og Russland ligger alle på andreplass i sine respektive grupper (B, C og H), med seks poeng hver, så det er ikke nødvendigvis et dårlig resultat, men en konsekvens av å være i en foreløpig jevnere gruppe.

Nederland – Norge, VM i Qatar 2022 Dato: Onsdag den 1. september Arena: Ullevaal Stadion, Oslo, Norge Norsk TV-kanal: TV2 Se kampen på nett: TV2 Play Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt

I kveld er det Nederland som står for tur, og duellen vil bestemme hvem som kan klatre til topps sammen med enten Tyrkia eller Montenegro (som også spiller i kveld), i alle fall for en stakket stund. Totalt tre runder spilles i september, alle i løpet av en syvdagersperiode.



Martin Ødegaard har fått noen kamper i beina for Arsenal de seneste dagene, mens Erling Braut Haaland fortsetter sine herjinger i Tyskland, men spørsmålet er om Ståle Solbakken kan knekke Louis van Gaals forsvarskode, der Virgil Van Dijk utvilsomt har fått beskjed om å bure inn monsteret fra Bryne. Stikkord kan bli rå muskelkraft og vendinger snarere enn stikkere fra Ødegaard, hvis Nederland har studert radarparet.

Slik ser du kvalifiseringen til fotball-VM i Qatar 2022, uansett hvor du befinner deg

Fotball er populært verden over, og det er ikke usannsynlig at du vil finne kvalifiseringsspillet på TV uansett hvor du befinner deg i verden. Likevel, er du i utlandet og vil se de norske sendingene når kampene foregår, så er en VPN-tjeneste den beste løsningen. Bruker du en VPN-tjeneste kan du omgå de regionale geoblokkeringene som gjerne settes opp av de ulike strømmetjenestene, og du kan få med deg sendingene fra TV2 uansett hvor du befinner deg i verden.



I tillegg til å hjelpe deg med å få tilgang til strømmeinnhold, så fungerer VPN-tjenester slik at du i praksis er sikrere på nett. Den krypterte tunnelen vil for eksempel kunne beskytte deg mot usikre Wi-Fi-nettverk og andre nysgjerrige øyne. Det er helt lovlig å benytte seg av VPN-tjenester, og det kan bidra til lavere skuldre når du surfer på nett. Hvis du vil ha en full oversikt over de beste VPN-tjenestene på markedet, så kan du ta en titt på vår guide over de aller beste tilbyderne i 2021.

ExpressVPN – skaff deg vår testvinner



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis. Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske fotball-sendingene fra utlandet.