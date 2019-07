Keanu Reeves gjør «Cyberpunk 2077»-film «langt mer sannsynlig»

«Cyberpunk 2077» er fortsatt nesten et år unna lansering, men ståheien rundt CD Projekt Reds RPG-dystopi kommer tydeligvis ikke til å gi seg med det første. Derfor ville det gitt all mening i verden om Mike Pondsmith, skaperen av Cyberpunk-universet, smidde mens jernet var varmt, nå som merkevaren har opplevd en gjenoppstandelse i popularitet, ikke sant?



Siden Keanu Reeves har en bekreftet stor rolle i spillet og Lady Gaga ryktes å dukke opp, kan det virke som om Cyberpunk har beinene plantet i både Hollywood og spillindustrien, hvilket tilsier at en Cyberpunk-film ikke er helt usannsynlig – Mike Pondsmith later til å være en av de som er enige i denne beskrivelsen.

I et intervju med VGC under E3-messen i 2019 innrømmet Pondsmith at Keanu Reeves' deltakelse i spillet har gjort at muligheten for en Cyberpunk-film er langt mer til stede.



«Jeg kan egentlig ikke si noe om det» fortalte Pondsmith til VGC, som svar på et spørsmål om hvorvidt han var interessert i rettighetene til en Cyberpunk-film. «Men, med Keanu Reeves involvert i ting har det blitt mye mer en mulighet.»



«På nåværende tidspunkt lærer vi folk om den nye formen for cyberpunk. Favorittfilmen min er 'Blade Runner', men jeg vet godt at det er en kompleks film, og 2039 var enda mer kompleks. Komplekse filmer kommer ikke nødvendigvis til å la folk entre det rommet og forstå det, men samtidig vil du ikke gjøre det helt actionfokusert.»

Sannsynliggjøringen av en Cyberpunk-film

Bilde: CD Projekt Red (Image credit: CD Projekt Red)

En Cyberpunk-film vil ikke nødvendigvis medføre en ren adaptasjon av «Cyberpunk 2077». Det opprinnelige rollespillet har over 20 år med innhold å ta av, og det er bare relevant om en eventuell film skulle være basert på eksisterende innhold. Det er store muligheter for at Mike Pondsmith kan finne på å skrive et helt nytt manus, men med Night City som et anker.



Vi vil forvente at en Cyberpunk-film kommer til å ha noen ganske tydelige «Blade Runner»-vibber, men som Pondsmith nevner kan Cyberpunks rikholdige historie bety at vi kan få en noe mer dynamisk og omfattende verden presentert på sølvlerretet. Vi forventer ikke nødvendigvis at Keanu kommer til å være med i en eventuell film, men det at han er involvert i «Cyberpunk 2077» betyr at Hollywood ikke er langt unna.



Det vil antageligvis ta litt tid før vi hører noen offisielle nyheter om en eventuell Cyberpunk-film, men det virker plausibelt at noe kommer til å dukke opp på sikt. Spørsmålet er når.