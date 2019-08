Kan gjennomsiktige OLED-TV-er bli det neste store?

LG Display, som er produsenten bak verdens første sammenrullbare OLED-TV, øker nå produksjonen av gjennomsiktige OLED-paneler.

Ifølge Pulse News sikter LG mot å doble antallet skjermer de lager av denne typen, og selv om de foreløpig først og fremst er rettet mot reklame- og butikkbruk, så melder naturligvis spørsmålet seg om ikke slike TV-er snart kan lages for hjemmebruk.

LG er for øyeblikket markedsledende på slike skjermer til kommersielt bruk, med 39,7 prosent av salget på verdensbasis hittil i 2019, og selskapet skal være ute etter å øke prosentandelen av OLED-skjermer fra 20-30 prosent til over 50 prosent.

Hvorfor gjennomsiktig TV?

Bruken av gjennomsiktige skjermer gir mening i reklamesammenheng, rett og slett fordi det er mulig å se på dem fra begge sider, noe som gjør at flere vil få med seg informasjonen. I tillegg gir OLED-skjermer bedre innsynsvinkler enn LCD (selv om det skal sies at Samsungs QLED-teknologi haler innpå).

Den høyere produksjonskostnaden for produksjon av slike gjennomsiktige skjermer, gjør derimot at de ikke har blitt laget i forbrukerversjoner ennå, men det kan forandres seg fort.

Et underselskap av LGs rival Samsung har levert en patent på noe de kaller en «Window TV» eller vindu-TV, og vi kan se for oss at den vil passe inn i selskapets serie av livsstilsprodukter som The Frame og The Wall. Vi har lite å gå på utover navnet foreløpig, men det tyder i hvert fall på at gjennomsiktige TV-er snart kan bli tilgjengelige for forbrukere også.

TV-produsenten Panasonic har også vist frem en prototyp på en gjennomsiktig TV (se bilde nedenfor), som ifølge Panasonic.net bruker «lysfilm med høy kontrast mellom to glasspaneler» til å produsere bilder som kan ses «selv i godt opplyste miljøer». Vi har imidlertid ikke hørt noe om pris eller lanseringsdato for en slik TV.

Vi vet også at LG jobber med en brettbar og gjennomsiktig telefon, og den sammenrullbare TV-modellen de har vist frem skal komme i salg før året er omme. Det er altså tydelig at de eksperimenterer med nye formfaktorer, og det virker dermed ikke helt fjernet at neste steg er en gjennomsiktig TV.

Vi har sett det før

Samsung har jobbet med gjennomsiktig OLED tidligere, men de droppet satsingen tilbake i 2016 – sannsynligvis på grunn av dårlig salg – og de har siden det satset på QLED-skjermer. Den gangen sa en ekstern kilde til TechRadar at det ble gjort fordi «den globale etterspørselen ikke var høy nok til å rettferdiggjøre investeringen i transparente skjermer».

Så kan transparente TV-er gjøre et comeback? Som kjent vil ikke alltid stilige løsninger som fanger folks interesse, nødvendigvis føre til godt salg. Om salget av slike skjermer skulle fortsette å øke i det kommersielle markedet, er det likevel ikke umulig å tenke seg at LG eller en av deres rivaler begynner å tilby slike TV-er til hjemmebruk også.

