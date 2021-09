iPhone 13-designet dukker nok en gang opp med forminsket skjermhakk – er det ekte?

iPhone 13-annonseringen får vi om bare noen skarve minutter – vi regner med at den nye telefonserien blir annonsert av Apple, under dagens store evenement – men nå, rett i forkant av annonseringen, har vi fått et nytt innblikk i designet, basert på en rekke nye datagenererte bilder fra en dekselprodusent.



Det hele ble lagt ut av Evleaks, en lekkasjemaker med god treffprosent, og det er altså snakk om åtte nye datagenererte bilder fra dekselprodusenten Spigen, som nå har funnet veien til eteren bare timer før annonseringen av iPhone 13 finner sted.



Designet har også vært å finne i promoteringsmateriale fra samme produsent, i en separat tvitring, men disse nye bildene gir oss et langt bedre innblikk i hvordan telefonene ser ut, fra alle slags mulige vinkler.

Hvis disse bildene er nøyaktige representasjoner, så vil iPhone 13-serien ha et mindre skjermhakk enn forgjengeren og et kamerasystem som er plassert diagonalt på baksiden. Dette er forandringer vi allerede har sett utallige lekkasjer av, så akkurat dette er ikke spesielt overraskende.

Apple hates it when case makers publish device-bearing renders prior to launch... pic.twitter.com/uA6wUvoXE3September 14, 2021 See more

Spørsmålet er hvor Spigen har fått informasjonen fra. Dekselprodusenter baserer ofte sine produkter ment for Apple-telefoner på informasjon de får fra lekkasjer, siden det ikke er alle produsenter som har tilgang til hemmeligholdt informasjon (og dermed får målene direkte fra Apple.)

Slik tror vi iPhone 13 ser ut (Image credit: TechRadar)

Kommentar: Er dette reell informasjon?

Vi er ikke sikre på hvorvidt Spigen er et av de heldige selskapene som er i det gode selskap, men vi vet at en del andre dekselprodusenter ikke har fått noe som helst fra Apple i forkant av den store avsløringen senere i dag.



I praksis betyr dette at mange dekselprodusenter må nøye seg med informasjon basert på lekkasjer når de lager produktene sine, og det er samme informasjon som alle fritt har kunnet lese på teknologinettsteder (som denne) i de siste månedene.



Det mest avslørende her, som kan tyde på at Spigen bare gjetter på designet, er at selskapet tvitret bilder av iPhone (6,1"-varianten) en hel dag før produktet ble lansert.

How we’re getting ready for the #AppleEvent this week 😂 pic.twitter.com/MYxcgEZ7aPSeptember 12, 2021 See more

Hvis Spigen har fått informasjonen sin direkte fra Apple, så kunne vi ha regnet med at selskapet ville holdt detaljene for seg selv, eller at de hadde måtte se seg nødt til å ta ned innholdet (etter press fra Apple), siden det er såpass lenge siden tvitringen ble lagt ut. Ting tyder dermed på at Spigen gjetter på designet.



Du bør derfor være forsiktig med å ta de nye bildene av iPhone 13-designet som god fisk – det er på ingen måte sikkert at disse er fullstendig korrekte – men det er likevel en grei pekepinn for hva vi kommer til å se fra Apple i løpet av de neste timene. Nå er det tross alt under én time til Apple-arrangementet går av stabelen, så sett deg godt til rette: Alt blir avslørt klokken 19:00.