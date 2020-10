iPhone 12 kan bli utsatt til oktober eller enda lenger

The successor to the iPhone 11 (above) could be delayed

Det er ikke lenge siden vi skrev om at Apples fabrikker er på vei til å starte opp igjen produksjonen, men nå kan det se ut som det dette skjer for sent for at det blir mulig for selskapet å lansere iPhone 12 i september.

Det er som kjent måneden er Apple vanligvis lanserer telefonene sine, men ifølge Jon Prosser (en kjent rykteformidler) blir iPhone 12 sannsynligvis utsatt til oktober eller november.

Han hevder at produksjonen ligger etter skjema, og at coronavirusutbruddet har gjort at Apple ikke har hatt mulighet til å ferdigstille designet. Dermed er iPhone 12 fortsatt på prototyping-stadiet.

Though supply chain is improving, the iPhone 12 will still likely be delayed. Prototyping for iPhone 12 isn’t even done yet. It requires execs from Apple travel to China, and due to travel bans, they haven’t been able to finalize.Expect iPhone 12 in Oct/Nov🧻🧻🧻🧻🧻March 24, 2020

Det vil også bety at alle de lekkede bildene vi har sett hittil ikke er basert på den ferdige maskinvaren, og i stedet bilder av ulike prototyper Apple jobber med.

Forutsatt at Prosser har rett, så betyr altså det at vi heller ikke vet stort om hvordan de nye telefonene blir på nåværende tidspunkt.

Som alltid med rykter så kan vi ikke uten videre ta dette for god fisk, ikke minst fordi det kun er få dager siden det ble rapportert at iPhone 12 ikke skal bli forsinket som følge av corona-utbruddet.

Det er altså vanskelig å si nøyaktig hva som kommer til å skje på iPhone 12 på nåværende tidspunkt, men vi i TechRadar skal holde deg oppdatert på alt som dukker opp av nyheter og rykter frem mot høstens ventede lansering.

